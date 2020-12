El 'modo intérprete' del asistente de Google se independiza: ya tiene app propia

Como sabéis, el asistente de Google se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de cajón de sastre donde cabe cualquier cosa que no tengan un sitio propio definido. Y de cierta manera tiene su sentido, porque como debe tocar tantos palos al final casi es mejor que él se encargue de gestionar cualquier pequeño detalle de nuestra vida digital. Incluyendo eso de traducirnos simultáneamente algo que nos estén diciendo en otro idioma.

El caso es que los de Mountain View han decidido emancipar una de esas partes y convertirla en una aplicación independiente que podemos descargar desde la tienda digital de Android, para tener un mejor acceso desde nuestro dispositivo cuando nos haga falta, de tal forma que podremos recurrir a ella en caso de viaje por turismo o negocios, y no entender nada de lo que nos dicen los paisanos de otras latitudes.

Se marcha, pero se queda

En esencia, lo que ha hecho Google no es tanto mover su modo traductor de un lado a otro como copiar y pegar en otro sitio, es decir, que sigue estando presente dentro del asistente pero con la alternativa de recurrir inmediatamente a una app independiente. Dos formas de estar en un mismo sitio porque en el instante que abrimos cualquiera de las dos ubicaciones, el motor de traducción va a funcionar de manera idéntica.

Nueva app del modo intérprete del asistente de Google. Google

Como podéis ver por las pantallas, esta aplicación es idéntica y no cambia nada de lo que hay dentro del asistente, por lo que no tendréis que hacer nada distinto si ya sois usuarios habituales. Contamos con una caja para escribir, o escuchar, eso que nos están diciendo, y otra con el idioma al que queremos que traduzca Google. Así podréis ir conociendo prácticamente en tiempo real el sentido de esas palabras en japonés que, sinceramente, no alcanzáis a entender.

Resulta interesante ver lo que ha hecho Google con este modo intérprete y podría invitarnos a pensar que se trata de un movimiento de respuesta a Apple que, con su iOS 14, incorporó a su sistema operativo por primera vez en la historia una herramienta de traducción simultánea muy similar a la que tienen los de Mountain View. Una de las grandes virtudes de este modo intérprete es que le podemos indicar que escuche lo que nos dice otra persona, en otro idioma, e ir comprobando en tiempo real la traducción. Eso sí, consulta antes los idiomas soportados porque no todos cuentan con esta interesante función.