El Presupuesto llega hoy al Pleno del Congreso sumando el apoyo de PDeCAT y Más País

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado llega hoy al Pleno del Congreso de los Diputados, donde las votaciones cruciales para su remisión al Senado tendrán lugar el jueves, con una amplia y creciente mayoría de apoyos.

El Ejecutivo se ha granjeado hoy el aval de los cuatro diputados de PDeCAT y los dos de Más País a las cuentas. Sumados sus diputados a los 155 de los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, los 13 de ERC, los seis de PNV, los cinco de Bildu y el de Compromís, el proyecto cuenta ya con 186 apoyos.

La cifra podría aumentar en las próximas horas a los 188, de confirmar su respaldo el Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe. En cualquier caso, el Ejecutivo supera ya con creces la mayoría de 176 diputados necesaria para sacar adelante las primeras cuentas desde 2018.

El apoyo del PDeCAT ha sido anunciado esta mañana por el secretario de organización del partido, Ferran Bel, que ha avanzado que cuentan con un acuerdo con el Gobierno que solo debe ser ya ratificado por la ejecutiva de la formación.

“En las circunstancias en las que hemos negociado, es un muy buen acuerdo. Lo deberá valorar la ejecutiva esta mañana. Hemos negociado unos PGE que ya estaban aprobados, pero creo que aportaremos mejoras sustanciales para Cataluña", ha avanzado en Ser Cataluña.

En cuanto al pacto del Gobierno con ERC para impulsar una armonización “Tenemos que mejorar la financiación de la Generalitat, no renunciar a una parte de la autonomía y autogobierno que tenemos”, ha dicho, alegando que “siempre hemos pedido más capacidad fiscal, pero intentar armonizar al alza algunos de estos conceptos no es lo más acertado y no reforzará el autogobierno de país”.