La UE endurecerá las medidas medioambientales para la producción de baterías

La Unión Europea (UE) planea imponer medidas medioambientales más "estrictas" para la fabricación de baterías para coches eléctricos con el fin de que sean ecológicas durante todo su ciclo de vida.

"La UE se convertirá en el segundo mercado global de baterías. El número de baterías comercializadas y su importancia crecerá en los próximos años. Su sostenibilidad no debe ir por detrás", ha señalado en una entrevista el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius.

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea (CE) aprobó un paquete de ayudas de Estado de 3.200 millones de euros para investigar y desarrollar un “ecosistema paneuropeo” de baterías eléctricas, iniciativa en la que participarán Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Suecia, pero en la que no está España. Sí está presente, no obstante, en otro proyecto auspiciado por Alemania e integrado por once países.

Según estimaciones de la CE, el valor de mercado de las baterías en el Viejo Continente alcanzará los 250.000 millones de euros para 2025, con una producción capaz de atender la demanda de la industria. En la actualidad, China, Japón y Corea del Sur suministran al mundo de baterías, mientras que Europa ha quedado rezagada, pese a concentrar la mayoría de firmas del sector, como son el grupo Volkswagen, Daimler, PSA, Renault o Fiat, entre otros.



En este contexto, Sinkevičius ha explicado que la UE requerirá un abastecimiento de materias primas "más responsable" y que se utilice energía "limpia" para la producción, así como impulsar la eficiencia energética y mejorar la durabilidad de las propias baterías.

El comisario ha afirmado que las nuevas reglas afectarán tanto a las baterías fabricadas en la UE como a las importadas de otros países. Para cumplir su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050, la UE necesita recortar las emisiones del transporte un 90%.

El crecimiento del mercado europeo de vehículos eléctricos está empezando a atraer a fabricantes de baterías al Viejo Continente. La china Svolt Energy Technology se unirá a Contemporary Amperex Technology en la apertura de una fábrica en Alemania, mientras que Panasonic, proveedor de Tesla, puede poner en marcha otro negocio en Noruega.