Los expertos ya no descartan que el euríbor se vaya por debajo del 0,5%

Con el de noviembre, ya son cuatro los mínimos históricos consecutivos que marca el euríbor a 12 meses. Pese a los anuncios este mes de la efectividad de varias vacunas contra el coronavirus, que inyectan optimismo sobre la recuperación económica, el índice ha mantenido su tendencia a la baja y sitúa la tasa mensual en el -0,481% (a falta de la sesión del lunes) tras el -0,466% de octubre, el -0,415% de septiembre y el -0,359% de agosto. Los expertos señalan que las buenas noticias de las farmacéuticas no alteran, de momento, los planes del Banco Central Europeo (BCE), que previsiblemente lanzará más estímulos en diciembre dada la gravedad de la crisis. Prevén así que el euríbor siga anclado largo tiempo en torno a los niveles actuales y ya no descartan que incluso se vaya por debajo del -0,5% de marca el tipo de depósitos del BCE.

“El optimismo que han generado las vacunas en los mercados bursátiles no se traduce aún en perspectivas de normalización de la política monetaria”, opina Olivia Álvarez, de Monex Europe, que cree que “la aprobación de la vacuna es apenas un dato redundante para el BCE, dado que las proyecciones económicas actuales ya asumían la llegada del fármaco para finales de año y su distribución masiva durante el primer semestre de 2021”. Considera entonces que “apenas existen argumentos para esperar una reversión ascendente del euríbor en los próximos meses.

El euríbor a 12 meses comenzó diciembre en el -0,486% en tasa diaria y llegó a repuntar hasta el -0,468% intradía al calor del comunicado de Pfizer sobre la eficacia de su vacuna. Días después retomó los descensos.

Desde Lombar Odier prevén que el BCE “continúe con sus compras de activos adicionales en lugar de hacer más recortes en las tasas de interés”. Por su parte, Rafael Alonso, analista de Bankinter, comenta que el euríbor sigue bajando porque no hay inflación y apunta a que en la actualización del cuadro económico del BCE las perspectivas de inflación seguirán alejadas del objetivo del 2%, de manera que “los tipos se quedarán donde están por mucho tiempo, al menos hasta 2023”. Sostiene que el BCE seguirá dando apoyo con el programa de compra de bonos porque "una cosa son las buenas noticias en el frente económico por las vacunas y otra que, aunque haya recuperación económica a nivel global, el BCE vaya a cambiar su política monetaria, dado que no se espera una recuperación rápida". Recuerda que la banca tiene un gran exceso de liquidez y estima que el euríbor podría rebasar “puntualmente, pero no de manera sostenida” la barrera del -0,5%.

Nicolás Pérez Medina, de Singularbank, explica que los contratos de futuros sobre el euríbor a 12 meses reflejan expectativas de que se sitúe en el -0,67% a finales de 2021 y el -0,61% al final de 2022. “Un repunte sostenido del euríbor solo se producirá si el mercado anticipa subidas de tipos, o bien en una situación de crisis financiera como la vivida en el mes de marzo”, asegura.