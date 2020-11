Los galardones a la innovación con mayor conciencia social

El esfuerzo innovador tiene premio. La pregunta es dónde se podría llegar si se destinaran los recursos que requiere un país innovador. Pero además, ¿cuántas empresas compondrían el tejido productivo del país para terminar liderando sectores enteros de la actividad económica si ese esfuerzo por lanzar la inversión en investigación y desarrollo del que todos hablan fuera real?, ¿cuántos unicornios empresariales habitarían en el bosque corporativo si la universidad y la empresa explotaran sus sinergias con una normativa estimuladora y una financiación suficiente?

La innovación sigue siendo uno de los grandes retos de España, según advirtió el director de CincoDías, José Antonio Vega, durante la presentación, ayer en el CaixaForum de Madrid, de la decimotercera edición de los Premios a la Innovación Empresarial, que concede el diario decano de la prensa económica y que cuentan con el patrocinio de Repsol y CaixaForum. Entre más de 50 candidaturas, el jurado eligió como proyectos ganadores los presentados por CHM, Obras e Infraestructuras, Applus+, Quirónsalud, Snippet y María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España como directiva más innovadora.

El premio al proyecto empresarial más innovador en el campo de las nuevas tecnologías ha sido para CHM, Obras e Infraestructuras, por Repara 2.0, enfocado hacia el desarrollo de nuevas técnicas y sistemas de información para la rehabilitación sostenible de pavimentos y carreteras, que permite un enfriamiento de las superficies y, al mismo tiempo, de la temperatura ambiente.

El jurado destacó que se trata de un proyecto “original, diferente y oportuno que no solo reduce las emisiones y el gasto de energía, sino que también aporta seguridad a peatones y conductores”. Porque “la sostenibilidad ayuda a construir el futuro de este país, y se puede compaginar la innovación con la tecnología en un sector con la construcción”, reconoció el director de empresas de la constructora, Vicente Meseguer, que recogió el premio acompañado de la impulsora del proyecto y responsable de sistemas de gestión e I+D+i, Cristina Ávila.

El proyecto empresarial más innovador en responsabilidad social empresarial ha sido para Applus+, por su iniciativa Sin Límites, que incorpora de manera efectiva a la cultura de la compañía los principios de integridad, transparencia, imparcialidad, independencia y responsabilidad y en la que ya participan sus más de 23.000 empleados en más de 70 países. El jurado resaltó de esta iniciativa “la verdadera implicación del negocio, que incorpora a un proyecto de RSE a sus empleados” y destacó que se trata de “un impacto real en gente real”. Recogió el galardón Carolina de Velasco, responsable de talento cultural y de diversidad de Applus+, quien señaló que “la diversidad es una ventaja competitiva en una sociedad compleja, consciente y exigente, ya que una empresa que apuesta por capacidades diferentes apuesta por el talento”. El premio a la acción empresarial más innovadora ligada a la universidad fue en esta edicón para Quirónsalud por Talent Beats, una escuela de enfermería, en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, que busca diseñar e implantar una experiencia de prácticas innovadora y adaptada a las necesidades actuales de los hospitales, que incide en la formación práctica, el entrenamiento adecuado y el compromiso de los alumnos.

El jurado consideró que se trata de un programa que “ofrece ventajas para los estudiantes, la universidad y el hospital”. Asimismo, destacó que ayuda a poner en valor “a los profesionales sanitarios cuya labor, más allá de las circunstancias actuales, ha de ser reconocida y percibida como importante y necesaria”. Según explicó Esther Estepa, directora corporativa de talento y experiencia del empleado de Quirónsalud, “cuando hablamos de innovación pensamos en grandes proyectos, cuando se puede facilitar y acercar a las personas para que trabajen mejor, y para ello nos apoyamos en la Francisco de Vitoria, que se volcó en una apuesta por la innovación y sin su apoyo hubiera sido imposible”.

En esta nueva edición se han reconocido también dos categorías nuevas: el premio a la startup más innovadora y el directivo más innovador. En el primer caso, el galardón ha sido para Snippet, que trabaja con el objetivo de crear experiencias únicas y personalizadas a través de la tecnología. El jurado destacó la capacidad de individualización en tiempo real de vídeos que ofrece la compañía: “Es un proyecto realmente innovador, de gran complejidad técnica y mucho potencial. Es original, atractivo y está ayudando a cambiar la realidad de las empresas con las que trabajan”. Recogieron el premio Carlos Sánchez, presidente y fundador de Snippet, y Laura de la Fuente, consejera delegada de la compañía, quienes resaltaron que la pandemia ha puesto a las personas en el centro. “Queremos llegar a las emociones y cambiar la comunicación para que sea tan única como las personas”, señaló De la Fuente.

Por último, el premio al directivo más innovador ha sido para María Río, vicepresidenta de Gilead España, compañía de investigación farmacéutica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores en áreas de necesidades médicas no cubiertas. De ella resaltó el jurado “su liderazgo y compromiso con el desarrollo, que coincide con un momento en el que son más necesarios que nunca”. Río, licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, acumula más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica. El jurado añadió que el galardón es también “un reconocimiento a la ciencia en la gestión de las empresas”. La galardonada aseguró sobre el escenario que “innovar es hacer posible lo que antes era imposible, no qué más se puede hacer sino si se puede hacer mejor”. También es importante “atreverse a hacer algo distinto cuando parece que no hay alternativas”, destacó, a la vez que hizo un guiño a la situación actual para que “la innovación llegue a todo el mundo, especialmente a quienes más lo necesitan”.

El jurado estuvo compuesto por Fuencisla Clemares, directora general de Google Iberia; Helena Herrero, presidenta de HP Iberia; Jorge Rivera, director de comunicación de PRISA; Carina Szpilka, presidenta de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital); y José Antonio Vega, director de CincoDías.

Abe Smith (Zoom): “El vídeo está aquí para quedarse” Abe Smith, director internacional de Zoom Video Communications, ayer, en un momento de su participación telemática en el acto de entrega de los galardones. Juan Lázaro / Pablo Monge Aunque se ha hablado mucho de distanciamiento social, durante los meses más duros de la pandemia la separación ha sido únicamente física. Nunca han existido tantas herramientas y aplicaciones para conectar entre personas como en este periodo o, al menos, nunca han cobrado tanta relevancia como este año. Una de las plataformas que más ha sonado ha sido Zoom, anfitriona de reuniones profesionales, clases online, fiestas de cumpleaños a distancia y aperitivos familiares. Su responsable internacional, Abe Smith, participó este martes en la ceremonia de entrega de los Premios CincoDías a través de una entrevista en vídeo, un formato que, aseguró, “ha llegado para quedarse y será la forma de comunicación principal en el futuro”. En enero de 2020 la aplicación soportaba una media de 10 millones de conexiones al día, esta cifra se multiplicó por 20 cuando empezó la pandemia: en marzo se registraron 200 millones de reuniones al día de media y en abril, 300 millones. “Estamos creciendo más de 3 billones de minutos en la aplicación por año”, celebró Smith. Zoom estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero se trata de un segmento con una competencia fuerte. Un factor por el que el portavoz de la compañía no se mostró preocupado, ya que defendió que la mejor defensa es centrarse en mantener una plataforma excelente. “Mientras nos enfoquemos en darle lo mejor al consumidor, seguiremos siendo competitivos”, insistió el directivo, quien cree que su éxito radica en ofrecer una herramienta fácil de utilizar y que funciona de manera estable desde cualquier dispositivo. No obstante, no todo ha sido de color de rosa en Zoom, durante los primeros meses del año experimentaron varios problemas de seguridad. Para hacer frente a los mismos implementaron un plan de 90 días. “Congelamos toda la ingeniería que no estuviera relacionada con productos de seguridad. Durante ese tiempo lanzamos un centenar de funcionalidades nuevas dedicadas a este aspecto”, explicó Smith. La pandemia ha acelerado tendencias que ya empezaban a asomar, pero también ha transformado el uso de la plataforma: del ámbito corporativo al ocio sin olvidar la formación. Zoom ofrece sus servicios de manera gratuita en 25 países para garantizar la educación a través de 125.000 escuelas primarias y secundarias, que forman a millones de estudiantes. “Estamos encantados de poder ayudar en lo que sea posible”, concluyó el portavoz de la aplicación.