La deuda global en negativo marca nuevo récord y sube un 105% desde marzo

El aumento de casos de coronavirus en Europa y la caída de las rentabilidades se han convertido en el cóctel perfecto para que los fondos japoneses reduzcan su exposición a bonos europeos. Según datos de Bloomberg, en los nueve primeros meses del año los inversores nipones compraron deuda europea por valor de 10.000 millones de dólares (unos 8.450 millones de euros), la menor cifra desde 2017. Esto supone una caída del 80% desde 2019 y las previsiones apuntan a que la tendencia bajista continuará ante las perspectivas de deterioro económico. Con este movimiento los fondos japoneses se han convertido en vendedores netos de bonos soberanos franceses y alemanes a la vez que han reducido las compras de títulos españoles al nivel más bajo en tres años. Naoya Oshikubo, economista sénior de Sumitomo Mitsui Trust AM señala que los rendimientos de la deuda española no son los suficientemente altos como para ser atractivos. En los últimos tres años los bonos franceses y españoles habían sido especialmente populares entre los inversores japoneses con mayor tolerancia al riesgo, pues a cambio estos títulos disponían unos rendimientos más altos que el de otros activos como la deuda alemana y seguían ofreciendo un grado de seguridad decente. A pesar de este cambio de actitud, los expertos creen que esta desaceleración no tendrá efecto inmediato en el mercado porque se espera que el BCE impulse su programa de compra de deuda en la reunión de diciembre.