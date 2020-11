Sanidad prevé que se deberá seguir con las medidas de distanciamiento durante un tiempo tras la vacunación

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el plan de vacunación contra el Covid-19 que se desarrollará fundamentalmente en el primer semestre del año próximo. Si bien, desde Sanidad prevén que una vez iniciada la vacunación, la población deberá seguir durante un tiempo aún indeterminado con las medidas preventivas y de distanciamiento social, según han asegurado fuentes de este departamento.

España contará para este plan de vacunación con 80 millones de inmunizaciones (140 millones de dosis) a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas que están desarrollando las vacunas. En concreto Bruselas está negociando la llegada de unas 1.400 dosis, que permitirá 800 millones de inmunizaciones, porque la mayoría de las vacunas, salvo la de Janssen, requerirían de dos dosis. A España le corresponde el 10%, tal y como ya avanzó el sábado Cinco Días.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha indicado hoy que los Estados europeos están realizando "compras anticipadas" de las vacunas al tiempo que se están desarrollando los ensayos clínicos, lo que permite acortarlos. En el caso de España "el número total de dosis que se van a contratar con este proceso excede con mucho al de la población española (47,3 millones de personas). Pero tener un portfolio amplio asegura las posibilidades contar con una vacuna. Podría ocurrir que alguna de las vacunas no llegara a tener autorización", ha dicho Lamas.



Según ha explicado Lamas España "no está comprando un medicamento ya fabricado, sino que está compartiendo un riesgo con las compañías que están desarrollando estos medicamentos. Si los ensayos clínicos son favorables y las agencias las autorizan ya habrá una gran cantidad de dosis fabricadas para empezar a administrar inmediatamente después". Es más, esta mayor producción está dirigida también a suministrar estas vacunas a terceros países fuera de la Unión Europea que no tienen esta capacidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene previsto detallar mañana cuáles serán los grupos poblacionales que, según el plan, se vacunarán en una primera fase. Si bien, fuentes de este departamento han informado de que la elección de una u otra vacuna --siempre dentro de las autorice la Agencia Europea del Medicamento-- dependerá de sus indicaciones. Así, por ejemplo si las vacunas disponibles tienen alguna contraindicación para alguno de los grupos que se determine que formarán la primera fase de vacunación, se pasaría al siguiente grupo.

E igualmente se utilizará una vacuna u otra sobre cada grupo de población en función de cual será más eficiente según sus indicaciones. En cualquier caso, estas mismas fuentes aseguraron que el Gobierno no prevé en estos momentos que la vacunación contra el Covid-19 sea obligatoria para la población.