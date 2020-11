Clocky: el despertador con ruedas que huye de ti si no te levantas de la cama

La variedad de gadgets disponible en el mercado es tan amplia, que puedes encontrar soluciones de todo tipo. Y, si eres de los que se le pegan las sábanas de forma habitual, no te pierdas este reloj despertador divertido que te vamos a presentar.

La innovación puede llegar en cualquier momento, y aún aquellos productos cotidianos que han acompañado a la humanidad desde hace décadas pueden presentar un nuevo enfoque aplicando la suficiente creatividad. Y así es como llegamos a Clocky un despertador con un único objetivo, que te levantes de la cama.

Clocky, el despertador que huye con sus ruedas

Si eres de los que ni con mil alarmas te levantas este es tu despertador. Se Clocky trata, un despertador que huye con sus ruedas y haciendo ruido con su alarma para sacarte de la cama. La mayoría de la gente 'abusa' de la función “repetición” cada mañana. Este despertador nunca te deja dormir de nuevo. En caso de que el gadget detecte que no quieres levantarte de la cama, Clocky saltará de tu mesita de noche y huirá absolutamente decidido a levantarte de la cama para que vayas a apagarlo.

Las estadísticas muestran que 40% de la gente abusa de la repetición de la alarma, el snooze. Los despertadores típicos no resultan suficientes, pero este despertador no te dejará dormir hasta tarde. Si no te despiertas, Clocky saltará de tu mesita de noche y correrá por ahí, sonando para sacarte de la cama a tiempo.

Con un diseño con encanto y un precio coherente

Su diseño es moderno e innovador con un toque amigable, su tamaño es perfecto para la mesita de noche. También puedes programarlo para que eche a correr directamente, sin previo aviso. Sus dimensiones son de 12,7 x 7,6 x 7,6 centí­metros, y funciona con cuatro pilas convencionales. Lo puedes conseguir en siete colores distintos.

Su precio de venta es de 39,99 euros y se puede conseguir vía online a través de Amazon o la tienda oficial de la marca.