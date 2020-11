PRISA desestima la oferta de Blas Herrero por su negocio de medios

PRISA, grupo editor de Cinco Días, ha decidido desestimar la oferta recibida por el empresario Blas Herrero para hacerse con la unidad de medios de comunicación del grupo, que engloba también al diario El País, el deportivo As y cadenas de radio como Cadena Ser o 40 Principales. Así lo ha decidido el Consejo de Administración en una reunión celebrada este viernes.

"La cociedad continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio, en el desarrollo y puesta en valor de sus proyectos de educación y medios de comunicación, según se ha venido comunicando consistentemente al mercado; y será en este marco en el que evaluará, de resultar procedente en el futuro, cualquier expresión de interés que pueda recibir, como ha sido el caso de las transacciones comunicadas en las últimas semanas", señala la compañía en un comunicado remitido a la CNMV.

Según informó el jueves la compañía a la CNMV, Herrero presentó una oferta "no solicitada" y, de acuerdo con sus propios términos, "no es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones". El dueño de Kiss FM ha enviado al consejo de administración de PRISA una carta que incluye la oferta de adquisición de los activos tanto escritos como radiofónicos y audiovisuales del grupo que constituye PRISA Medios. La propuesta no incluye la unidad de negocio de educación.