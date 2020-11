España recibe otros 4.000 millones de SURE para cubrir los ERTE

La Comisión Europea ha anunciado este martes el desembolso del segundo tramo del fondo SURE, puesto en marcha por la UE para costear los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y mecanismos equivalentes, así como las ayudas a autónomos. Con esta nueva movilización, correspondiente a la segunda emisión de bonos sociales por parte del Ejecutivo comunitario, España recibe otros 4.000 millones de euros, que se suman a los 6.000 millones que recibió hace tres semanas después de que Bruselas se estrenase emitiendo deuda. España, por ello, ya cuenta con 10.000 millones de los 21.300 millones que tiene asignados.

"Me complace anunciar que España recibirá hoy 4.000 millones de euros más de préstamos SURE. SURE financia regímenes de reducción de tiempo de trabajo durante la pandemia para proteger el empleo. Y pronto llegará más ayuda. Europa está con España", ha publicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su cuenta personal de Twitter.

"En estos tiempos sombríos para tantos trabajadores y empresas europeos, estoy orgulloso de que la Comisión Europea esté ayudando a dar apoyo y esperanza", ha destacado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en un comunicado.

La alemana también ha anunciado las cantidades que reciben el resto de países, que sumadas a la de España suponen un total de 14.000 millones de euros. Así, ha detallado el Ejecutivo comunitario, "como parte de las operaciones actuales", Croacia ha recibido 510 millones de euros, Chipre, 250 millones, Grecia, 2.000 millones, Italia, otros 6.500 millones adicionales, Letonia, 120 millones, Lituania, 300 millones, Malta, 120 millones de euros y Eslovenia, 200 millones.

Esta segunda entrega corresponde a la segunda emisión de deuda, llevada a cabo la semana pasada. La UE emitió bonos sociales con un vencimiento de cinco y 30 años con un objetivo de captación total de 14.000 millones de euros, registrando una demanda de 140.000 millones de euros.

Aunque la cifra quedó por debajo de la demanda de 233.000 millones de euros para un objetivo de captación de 17.000 millones que la UE registró en la primera emisión, el pasado 20 de octubre, el Ejecutivo comunitario volvió a recoger cifras por encima de lo esperado. En total, la UE pretende levantar 30.000 millones de euros con estas emisiones este año. El objetivo de financiación total para el programa es de 100.000 millones de euros.

Por el momento, 18 socios han solicitado un total de 90.300 millones de euros con cargo a este fondo, por lo que quedan algo menos de 10.000 millones de euros por asignar.

Este apoyo en forma de préstamos "concedidos en condiciones favorables", explica Bruselas, ayudará a los Estados miembros a "hacer frente a los aumentos repentinos del gasto público para preservar el empleo". Específicamente, ayudarán a cubrir los costos directamente relacionados con la financiación de los planes nacionales de trabajo a tiempo reducido y otras medidas similares que han implementado como respuesta a la pandemia de coronavirus, "también para los autónomos".