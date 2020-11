2020 también destruye una de las tradiciones más celebradas de YouTube

Todos estábamos ya contando los días para la publicación del famoso YouTube Rewind que viene a poner punto y seguido al año que termina. Un acontecimiento planetario que nos resume en unos pocos minutos qué ha sido lo más destacado de la plataforma de vídeos a lo largo de los 365 días anteriores por lo que, como podéis imaginar, siempre provoca un revuelo importante. Tanto de usuarios que se posicionan a favor, como de otros que lo hacen en contra de esa selección.

Ese día de publicación del YouTube Rewind suele girar alrededor del 5 de diciembre y descubre los momentos más top con los youtubers de más éxito, los estrenos más rutilantes, las nuevas estrellas que descubre la plataforma y, por supuesto, esos vídeos que han superado los miles de millones de reproducciones. Pues bien, si están ansioso por conocer lo ocurrido en este 2020... vete despidiendo.

¿Un año para olvidar?

2020 está siendo un año tan rematadamente malo que hasta este YouTube Rewind no va a publicarse por lo que no tendremos, de cara a la posteridad, una prueba de cuáles fueron los momentos cumbre de la plataforma. Eso sí, desde la compañía no han querido dejar pasar la ocasión de explicar cuáles son los motivos que les han llevado a cancelar una tradición que se viene arrastrando desde hace justo una década. Desde el año 2010.

Y como podéis adivinar, la razón principal tiene un nombre: pandemia. El coronavirus ha trastocado todos los planes del mundo y YouTube se ha visto afectada por meses en los que los creadores no han podido trabajar en las mejores condiciones posibles ya que el mundo se ha encerrado en casa con la esperanza de que un confinamiento terminara con la Covid-19. Cosa que de momento no ha ocurrido.

En un comunicado publicado a través de Twitter, YouTube nos recuerda que "desde 2010, terminamos el año con Rewind: una mirada retrospectiva a los creadores, vídeos y tendencias más impactantes del año. Ya sea que te guste, o solo recuerdes 2018, Rewind siempre fue una celebración para ti". El problema es que en 2020 todo ha cambiado y, por lo tanto, "ha sido diferente. Y no nos sentimos bien de hacer como si no lo fuera".

Esa excepcionalidad del año que (por fin) acaba ha provocado que YouTube decida tomarse este año "un descanso de Rewind. Sabemos que gran parte de lo bueno que sucedió en 2020 fue creado por todos vosotros. Habéis encontrado formas de animar a las personas, ayudarlas a sobrellevar la situación y hacerlas reír. Habéis hecho un año duro realmente mejor". Así que ya sabéis, tendremos que esperar hasta 2021... si la situación mejora.