YouTube estrena una sección que te recuerda lo bonito que es ser Premium

Google lleva un par de días que no para y lo cierto es que no dejan de darnos malas noticias. La última, esa que os contamos del cambio en las reglas del almacenamiento gratuito que hasta ahora nos han permitido usar prácticamente sin límite y que va a obligarnos a buscar otras alternativas. YouTube, de momento, parece que se salva de la quema y seguirá siendo gratis para los que no quieran disfrutar de una suscripción premium... aunque nunca se sabe.

El servicio de vídeos más popular del mundo parece decidido a hacer valer los beneficios que supone pagarles una cuota todos los meses y, por eso, ha estrenado una curiosa sección dentro de su app para iOS y Android que viene a recordarnos todos los privilegios que tenemos por ser usuarios con un plan activo. Se trata de una especie de elegía al servicio que nos intenta poner negro sobre blanco (o blanco sobre negro si tenemos el modo oscuro activado) las cifras de consumo que hacemos del servicio.

¿Cuánto utilizas YouTube?

Esta nueva sección de la aplicación viene a indicarnos cuánto es el tiempo que invertimos en consumir sus contenidos desde que se inició el último periodo de facturación. Así, podréis ver cuántas horas de vídeo lleváis vistas, sin publicidad, así como los tiempos que hemos estado escuchando esos mismos vídeos con la pantalla del smartphone apagada. Recordad que una de las ventajas de este YouTube Premium es que es posible dejar lo que estemos viendo en segundo plano y con el móvil en reposo mientras solo escuchamos. Algo que es muy interesante para programas estilo podcast en los que la imagen no es tan relevante.

Nueva sección de YouTube.

Además de esos dos datos, YouTube nos recuerda también las horas de YouTube Music que hemos escuchado, ya sea con temas de la tarifa plana o subidas a su nube. Por último, también se fija en los vídeos que hemos bajado al dispositivo para verlos sin necesidad de estar conectados a internet. ¿No os parecen suficientes ventajas? Pues abajo del todo, nos recordarán sus vídeos originales (los famosos Originals), esas producciones de los de Mountain View que ya han anunciado que no seguirán extendiendo en el tiempo. Y para prueba un botón: "Cobra Kai", que era un original de YouTube, ha terminado en Netflix. Así que... Para acceder a este menú, tenéis que pulsar en el avatar de vuestra cuenta de Google y pulsar sobre esa nueva función que podéis ver arriba y que indica "Tus ventajas de Premium".