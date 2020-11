¿Crees que tu microondas no afecta al wifi? Mucho más de lo que imaginas

A todos nos preocupa que la red wifi de nuestra casa no rinda como debe y que en algunos rincones nos quedamos prácticamente sin conexión. A eso ayudan algunas condiciones que tienen que ver con la forma de la casa, los objetos que hay colocados cerca del router e incluso las distancias pero, por encima de cualquier cosa, hay uno que si lo ponemos en marcha va a dejarnos tiritando de megas.

Se trata de los microondas, que son una auténtica bomba de relojería cuando hablamos de redes inalámbricas ya que son capaces de eliminar prácticamente cualquier señal que estemos enviando al resto de la casa. Podréis pensar aquello de, "¿para qué pone alguien el router en la cocina?", pero es que en muchos hogares, por desgracia, la conexión de fibra les llega directamente allí, a un enchufe a escasos palmos del electrodoméstico y, por tanto, no pueden hacer mucho más por evitarlo.

¿Realmente afectan las microondas?

En este punto existe una buena y una mala noticia: la primera de ellas es que el microondas no está todo el día encendido y solo recurrimos a él a momentos muy concretos de la jornada. Por la mañana para el desayuno, al mediodía si es que teletrabajamos y a media tarde y por la noche para la merienda y las cenas. El resto del tiempo no tendríamos por qué preocuparnos.

Ha sido un youtuber llamado Jessie Carbajal el que se ha decidido a plasmar en vídeo cuánto afecta de verdad un microondas en funcionamiento a la señal de wifi que recibe un ordenador, y la verdad es que el resultado es sorprendente. Tal y como podéis comprobar por la pieza que tenéis justo encima, una señal de 2,4GHz que ofrece velocidades de entre 30 y 50Mbps cae de manera fulminante hasta poco más de 6 en apenas un instante. El que va de no tener encendido el electrodoméstico a hacerlo. Estas interferencias se producen porque la jaula de Faraday que es tu microondas no es completamente hermética, ni estanca, y muchas de esas señales se escapan por los orificios de la puerta, por lo que terminan interfiriendo en la conectividad.

Eso sí, es importante decir que esta caída no se produce de forma general en todos los canales, por lo que si tenemos la suerte de que el router esté emitiendo en una frecuencia compatible con el microondas, no veremos reducida la velocidad. Esto es importante conocerlo para aquellos usuarios que cocinan de forma frecuente con él y lo tienen encendido durante largos periodos de tiempo, de una o más horas. Si te quedas sin internet o la conexión no es todo lo buena que debería, ya sabes por qué.