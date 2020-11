El Supremo se escuda en las manipulaciones del euríbor para avalar el IRPH aunque sea opaco

El Tribunal Supremo ha puesto este viernes en negro sobre blanco su justificación para decidir que las hipotecas ligadas al índice IRPH no son nulas pese a no haberse comercializado bajo los criterios de transparencia que exige el Tribunal de Justicia de la UE. Un criterio que avanzó hace una semanas pero que aún no había hecho público.

El alto tribunal argumenta que se trata de un índice oficial amparado por las autoridades españolas y que los gobiernos regionales utilizaron para las operaciones ligadas a viviendas oficiales, lo que le lleva a considerar que no puede ser más lesivo su uso al tratarse de operaciones puramente privadas.

Más allá, el fallo descarta que este índice, elaborado en función de la media de precios de concesión de los nuevos créditos por parte del sector, sea más manipulable que otros de uso más generalizado como el euríbor, e ilustra esta tesis recordando que precisamente dicho índice, así como el líbor, sí han sido objeto de manipulaciones perseguidas por las autoridades europeas.

Las conclusiones del Supremo aparecen en cuatro sentencias deliberadas por el Pleno de la Sala de lo Civil el pasado 21 de octubre, sobre el control de transparencia y abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario que incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés.

“En los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores”, reconocía en su día el Tribunal, al constatar que las entidades financieras no habían facilitado a su clientela los datos de cómo varió el precio del IRPH en los 24 meses anteriores a la concesión de los préstamos.

Pese a que este es un criterio para medir la transparencia en la comercialización de una sentencia según la Corte de Luxemburgo, que abrió la puerta a anular el uso del IRPH si se utilizó de forma opaca, el Supremo considera que ese hecho no basta para considerar abusivos los préstamos.

Una postura con la que el Supremo ratifica su doctrina anterior, de 2017, en la que dio por válido el índice sin necesidad de someterlo a ningún control de transparencia. Aunque, obligado por el TJUE, admite ahora que se proceda al examen, no considera que el resultado invalide su parecer de que un índice amparado por las autoridades pueda ser considerado nulo. Una postura general de la que se desmarca un voto particular, del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, y que amenaza con volver a llevar el criterio del Supremo ante la justicia europea.

Los argumentos

El Pleno argumenta, según detalla su Gabinete Técnico en un comunicado, que la mera publicación del índice IRPH en el Boletín Oficial del Estado “ salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH”.

En cuanto a la falta de información facilitada al consumidor por parte de la banca, el alto tribunal español asume que su constatación no conlleva la nulidad, sino que se limita a abrir la puerta a un control de transparencia que considera superado teniendo en cuenta que las entidades ofrecían “un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria”.

Más allá, incide, “el Gobierno Central y varios Gobiernos autonómicos han venido considerando, a través de normas reglamentarias, que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación de viviendas de protección oficial, por lo que resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a préstamos concertados fuera de ese ámbito de financiación oficial”.

La falta de información sobre la evolución del índice durante los últimos años, o el hecho de que este fuera particularmente más caro que otros en los ejercicios siguientes -permaneció en cifras muy positivas cuando el euríbor pasó a negativo durante la crisis anterior- “no supone desequilibrio determinante de abusividad”.

“Por último, no se ha justificado que el índice IRPH, que está fiscalizado, en todo caso, por la administración pública, sea más fácilmente manipulable que el resto de los índices oficiales y, de hecho, el euríbor, que es el índice cuya aplicación solicitan los prestatarios, se calcula por una entidad privada (EMMI) y en los últimos años la Comisión Europea ha impuesto fuertes sanciones por la manipulación tanto del Euribor como del líbor”, denuncia.