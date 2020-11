Recorridos virtuales para viajar a pesar del Covid

Ahora que la pandemia ha hecho que nos replanteemos muchas cosas, entre otras la forma de viajar, la tecnología es una bendición para adentrarnos en distintos lugares alrededor del mundo desde la comodidad del sofá, mientras soñamos con el próximo destino. La que sigue es una pequeña selección de experiencias virtuales para no perder el gusto de viajar.

◊ La Calzada del Gigante, uno de los paisajes más enigmáticos del planeta, puede recorrerse de forma virtual en una experiencia única. Este enclave de Irlanda del Norte, considerado como una puerta hacia el pasado más remoto de la Tierra, se formó hace más de 60 millones de años por lava de enfriamiento lento que cristalizó en 40.000 columnas hexagonales entrelazadas.

Pero en esta tierra mitológica existe otra versión acerca de su origen, la de dos gigantes que se odiaban, el escocés Benandonner y el irlandés Fionn McCool. Un día, este último, tras soportar los insultos de su enemigo, construyó una calzada para llegar hasta Escocia, que Benandonner destruyó; el resultado, cuenta la leyenda, fue la Calzada del Gigante.

El recorrido comienza al amanecer en el Puerto de los Gigantes. A medida que sale el sol sobre un mar en calma, podremos ver el Telar del Gigante, para desplegarse 360 grados sobre la hermosa bahía que se encuentra al pie de las laderas verdes típicas de la Costa de la Calzada. http://panoramas.nationaltrust.org.uk/giants-causeway/3/

◊ La capital del reino nabateo, la llamada octava maravilla del mundo antiguo, es el tesoro más preciado de Jordania. A Petra, Patrimonio de la Humanidad, podemos viajar desde casa gracias a Google Maps y sus visitas virtuales. Esta ciudad excavada en piedra, donde los nabateos se establecieron hace más de 2.000 años, fue un importante punto comercial que unía las rutas de la seda y de las especias, conectando China, India y Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.

Las tumbas y monumentos de esta metrópoli tallada en acantilados rojizos son un testigo vivo del paso del hombre por estas tierras. La ambientación es excelente, con audios explicativos, un mapa donde moverse y puntos de información repartidos por todo el recorrido. Sin duda, una visita de lujo.

◊ La conocida como la tumba o mausoleo más bello del mundo, el Taj Mahal, puede recorrerse también en internet. Se trata de un conjunto de edificios construido en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh (India), entre los años 1631 y 1654. El conjunto fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1983. El Taj Mahal fue edificado por Shah Jahan para guardar el cuerpo de su esposa, Arjumand Bann Begum, después de su muerte en 1630 en Burhanpur, en el sur de India.

La visita al Taj Mahal nos muestra tanto el interior como los alrededores

La construcción empezó en 1632 y se completó en 1653. Fue necesario el trabajo de más de 20.000 hombres llegados de Italia, Persia y Turquía. Se encuentra a orillas del río Yamuna, no muy lejos del fuerte de Agra. La visita resulta muy completa, ya que se puede apreciar tanto su zona exterior como la interior, con imágenes panorámicas.

◊ Los espacios más emblemáticos de Madrid se aprecian en 360 grados cómodamente desde casa. Una experiencia para sentir la ciudad de cerca y recorrer sus edificios y lugares más representativos: la Puerta de Alcalá, la Cibeles, el Palacio Real o el Jardín Botánico (livingmadrid.es/madrid-360-virtual-tour/). También podemos visitar sus museos. El Prado ha lanzado la iniciativa #PradoContigo para recorrerlo de manera virtual. Además, en su perfil de Instagram (@museoprado) publica numerosos vídeos para conocer las entrañas de este espacio singular. También ofrece visitas virtuales el Museo Thyssen-Bornemisza.

◊ La paz vuelve en otoño a la menor de las Pitiusas. Formentera, esplendorosa en esta época, muestra lo mejor de sí misma: una luz especial, playas desiertas con aguas azul turquesa, sosiego, excelente gastronomía… El color y la transparencia de los magníficos fondos marinos que la rodean la convierten en ese lugar especial que, mientras salimos de los confinamientos y preparamos el próximo viaje, se puede apreciar en esta visita virtual titulada This is way we live (Así es como vivimos).

◊ El Fadrí, torre campanario singular por su ubicación –separada de la concatedral–, uno de los iconos de Castellón de la Plana, es la protagonista del vídeo para Re-Conocer Castelló sin salir de casa. Esta campaña irá mostrando el patrimonio de la ciudad, con su historia, mediante vídeos listos para visualizarse en las redes sociales del Patronato de Turismo y en el canal de YouTube de Turismo.