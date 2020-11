Los autónomos piden reformar los recargos en retrasos por coronavirus

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha solicitado que se cambie el sistema de recargos de la Seguridad Social. La petición viene motivada porque el sistema actual establece automáticamente un recargo del 10% cuando vence el plazo reglamentario de pago de la cuota y no se ha ingresado en el primer mes siguiente, y un recargo del 20% a partir del segundo mes.

Desde ATA recuerdan la situación de muchos autónomos debido a la pandemia. Indican que muchos de ellos no tienen apenas ingresos y “están en la cuerda floja”, por lo que no pueden hacer frente a los pagos que se les reclama desde la Seguridad Social.

Ellos proponen una modificación del sistema para “no ahogar más a los autónomos en dificultades por devolución de cuotas a la Seguridad Social”.

Reducción de los recargos

La propuesta de modificación planteada contempla un cambio en el porcentaje referente a los recargos. Así, se pide un recargo del 3% para el primer mes; de un 5%, para el segundo mes; de un 7%, para el tercer mes y de un 10% a partir del cuarto mes.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que “no es el momento” de que la Seguridad Social y el Estado “ahoguen más a los autónomos” con recargos que llegan hasta el 20% de la cuota, teniendo en cuenta de que muchos de ellos no tienen ingresos.

“En una situación tan crítica como la que se está viviendo, el tejido empresarial necesita el apoyo de las administraciones y no más presión”, ha apuntado el presidente de ATA que ha manifestado que ahora lo que se debe hacer es “contribuir a salvar autónomos, empresas y empleo, no a añadir deudas a las deudas y castigo a quien no puede hacer frente a más pagos sin ingresos”.