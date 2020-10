El PP votará a favor del borrador del Pacto de Toledo para reformar las pensiones

Los portavoces de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo alcanzaron el viernes un acuerdo para actualizar la veintena de recomendaciones que servirán de base al Gobierno para hacer la próxima reforma de pensiones. El texto se someterá mañana a debate y votación en Comisión, donde el PP, que no había adelantado aún el sentido de su voto, finalmente votará que sí a al borrador del Pacto de Toledo, según ha confirmado hoy el presidente del PP, Pablo Casado durante ek XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Hasta ahora se desconocía si los populares iban a respaldar o no el documento o a incluir algún tipo de voto particular, pero según Casado, la votación será a favor. Con ello el texto podría reunir un consenso muy mayoritario del que se podrían quedar fuera solo los miembros de Vox, que aún no han confirmado cuál será su voto.

Tras su paso por la Comisión, la veintena de recomendaciones deberán debatirse y votarse también en el pleno del Congreso de los Diputados. Y en paralelo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando las líneas generales de la reforma de pensiones que quiere llevar a cabo y la negociará con la patronal y los sindicatos.

Finalmente, de esta futura reforma, los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, cuyo anteproyecto aprobará mañana el Gobierno, incluirán la anunciada subida del 0,9% de las pensiones para 2021 pero no la fórmula definitiva que garantizará a partir de ahora por ley esta revalorización según el IPC, cuyo diseño se incluirá en la reforma que se pacte con los agentes sociales.

Asimismo, las cuentas públicas del próximo año recogerán también una parte del traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social que ahora se financian con cotizaciones sociales y que pasarán a costearse con impuestos generales. Según el Plan Presupuestario esta cantidad que se liberará a la Seguridad Social y que en su totalidad asciende a unos 23.000 millones de euros, ascenderá en 2021 a unos 14.000 millones (incluyendo la partida para financiar el ingreso mínimo vital).