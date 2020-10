El día ha llegado: Google Play Music ha muerto y no podrás utilizarla más

Llevamos ya mucho tiempo con la noticia de que Play Music dejará de funcionar y ese día ha llegado. Hoy es el primero en el que al intentar entrar en la aplicación para escuchar música, nos recibe un mensaje muy claro que nos señala que ya no es posible, que la app no funciona y que lo mejor que podemos hacer es migrar toda nuestra información a ese otro servicio alternativo.

De esta manera, Google inicia un periodo de transición en el que irá redirigiendo a sus usuarios hacia la nueva plataforma de YouTube Music en la que podrán mantener todos sus datos intactos, no solo en lo que a gustos musicales, playlists y demás información se refiere, sino sobre todo a la música que almacenamos en la nube y que podemos disfrutar allá donde vayamos sin necesidad de tener una suscripción premium en la plataforma.

Crónica de una muerte...

Tal y como podéis ver por las capturas que adjuntamos, Play Music ya no es funcional y solo sirve para mostrarnos la información necesaria para continuar disfrutando de todo lo que llevamos escuchado en los últimos años dentro de YouTube Music. Hasta diciembre, los de Mountain View ofrecerán la oportunidad de gestionar toda nuestra biblioteca de forma rápida, simplemente pulsando en el botón azul que veis de "Transferir a YouTube Music".

Avisos que muestra Play Music al acceder.

Si preferís no hacerlo, podéis pulsar sobre "Gestiona tus datos" para ver en detalle otras opciones que tienes en tu mano utilizar. Por ejemplo, descargar toda tu biblioteca musical de la nube en el ordenador, para tenerla a mano por si en un futuro buscas otro servicio o te das de alta en YouTube Music. Nuestro consejo, de todas formas, es que aproveches este momento en el que Google realiza todas esas acciones de forma automática y sin que tengamos que preocuparnos de nada. Si no queremos saber nada de todo eso que teníamos en la nube de los de Mountain View, también podemos señalarle que la elimine por completo y que no quede ni rastro.

Tened en cuenta que YouTube Music, al igual que la ya extinta Play Music, tiene una parte de pago que es la del acceso a sus millones de canciones, que solo podremos escuchar a través de una suscripción premium a la plataforma. Pero si no queremos incurrir en ese gasto, siempre podemos escuchar sin coste alguno todos los miles de temas que antiguamente guardábamos en nuestro iPod de rueda y pantalla monocroma.