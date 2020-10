Solaria debuta hoy en el Ibex con el reto de prolongar las ganancias

El Ibex 35 encara la recta final de 2020 con nuevas caras. Ocho sesiones después de que el Comité Asesor Técnico del Ibex (CAT) eligiera a Solaria para ocupar el puesto que ha dejado vacante MásMóvil, la empresa de energías renovables se estrena hoy en el índice de referencia de la Bolsa española.

Con un capital que cotiza libremente (free float) del 58,6%, Solaria da su salto a primera línea de fuego. La compañía salió a Bolsa en 2007, pero no ha sido hasta este 2020 cuando ha pasado a formar parte del Ibex. Pero no haber estado en el selectivo no ha impedido a la empresa llamar la atención de los inversores. En un momento en el que el sector de las energías renovables brilla con luz propia, Solaria ha sido capaz de atraer la atención del mercado. La prueba que mejor evidencia esto es la evolución de la compañía en Bolsa en lo que va de 2020. Mientras el Ibex cae un 28,3% en el año, Solaria es capaz no solo de esquivar las pérdidas sino que despuntar con un alza del 162,5%, subida que impulsa a sus acciones a niveles de 2008. Pero el buen desempeño de Solaria no se limita a este ejercicio. La compañía ha sido capaz de cerrar los últimos cinco años en positivo y en algunos casos como en 2018 y 2017 las revaloraciones anuales superaron el 100%.

La entrada en el Ibex es la oportunidad perfecta para prolongar la tendencia alcista, pues los ETF que replican al índice tomarán posiciones en el valor. La entrada del capital procedente de estos fondos servirá de revulsivo a la cotización. Al igual que los ETF también los analistas posarán sus miradas en el valor. De las siete firmas de análisis que siguen al valor, tres recomiendan comprar títulos de la firma, una aconseja mantener y las tres restantes, vender. El consenso de Bloomberg fija como precio objetivo los 16,07 euros por acción, frente a los 17,85 euros actuales.

Pero Solaria no ha sido la única cotizada que en este 2020 ha pasado a formar parte del Ibex. Un mes antes PharmaMar dio su salto al selectivo. Desde su entrada en el índice, la biofarmacéutica se anota un 36,1%. Solo el viernes PharmaMar subió un 3% después de anunciar resultados positivos de su ensayo contra el Covid-19 y en lo que va de año se alza con la medalla de oro al valor más alcista (214,8%). Unos meses antes Almirall entró en el Ibex. Su resultado no es tan espectacular. Desde el 22 de junio se deja un 17%, pérdidas que en el año alcanzan el 29,5%.