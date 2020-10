El inversor institucional apuesta por el capital riesgo para arañar rentabilidad

La pandemia invade todos los ámbitos de la esfera pública y privada y la inversión no queda al margen. En un entorno marcado por la desaceleración económica y la caída de los niveles de confianza, obtener rentabilidades se ha convertido en una tarea cada día más complicada. Una muestra de esta dificultad es que uno de los objetivos prioritarios pasa ahora por preservar capital. Esa es una de las conclusiones que se desprende de un estudio realizado por Schroders a 650 inversores institucionales de todo el mundo que representan en conjunto 25,9 billones de dólares en activos.

El 64% de los participantes señaló que en un entorno como el actual dominado por la volatilidad, el objetivo con el que afrontan la inversión es el de la preservación del capital. Es decir, aunque no lograran generar rentas al menos conseguirían esquivar las pérdidas. Hace un año el porcentaje de inversores que citaba a este como su objetivo principal era significativo, pero se limitaba al 57%. Lo que sí ha caído es el porcentaje de aquellos que buscan obtener rentas que pasa del 66% de hace un año al 31% actual. No obstante, la mayoría (67%) no ve descabellado la posibilidad de obtener rentabilidades de entre el 5% y 9%. Dentro de este grupo los más optimistas son los inversores estadounidenses, algo que se mantiene en línea con el comportamiento que registran activos como la Bolsa. Los tres índices de referencia de Wall Street se han sobrepuesto a las caídas y registran ganancias en el año, un comportamiento que contrasta enormemente con las Bolsas europeas.

Pero no son las cotizadas los activos que más interés despiertan entre los inversores institucionales que han participado en el estudio. Su lugar es ocupado por el capital riesgo. En los últimos meses los participantes reconocen haber aumentado su asignación a activos privados desde el 12,8% de hace un año al 14,1%. El 46% considera así que es una estrategia perfecta para gestionar el riesgo. A la hora de seleccionar esta tipología de activos el historial de rentabilidad (65%), la filosofía de inversión (57%) y las comisiones (51%) son los tres criterios que más valoran a la hora de depositar su confianza en un gestor especializado. Junto al capital riesgo los inversores apuntan a las infraestructuras y la deuda corporativa como la clase de activos en los que podrían incrementar sus asignaciones en los próximos tres años.

Las bajas valoraciones

Este interés por el capital riesgo no impide que el 71% de los encuestados se muestre más proclive a aprovechar las bajas valoraciones que ha dejado la crisis del Covid-19 y se lance a buscar activos infravalorados. El 26% de los participantes en el estudio considera que lo más acertado es incrementar la diversificación en los mercados alternativos y privados para rebajar su exposición a la renta variable, uno de los activos más golpeados tras el estallido de la pandemia.

Carla Bergareche, directora general de Schroders en España y Portugal, afirma que aumentar la diversificación y acceder a flujos de rentabilidad especializados y alternativos “se vuelve especialmente valioso en momentos en que las perspectivas globales continúan siendo poco claras”. Aunque las economías hayan retomado la actividad tras el parón sufrido durante los meses de marzo, abril y mayo, el impacto del Covid sigue generando quebraderos de cabeza a los inversores. En este contexto desde la firma consideran que los mercados privados ofrecen múltiples oportunidades, lo que justifica el crecimiento del negocio de activos privados de Schroders.