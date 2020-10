36 directivos de Soltec podrán embolsar hasta 7,5 millones por la salida a Bolsa

A la vez que daba luz verde a la salida a Bolsa, la junta de accionistas de Soltec aprobó un plan de incentivos para sus directivos. Se beneficiarán 36 altos ejecutivos, que se podrán embolsar acciones de la firma por hasta 7,5 millones de euros. De ello dependerá la evolución de una serie de variables: los objetivos fijados tanto para la compañía como para el ejecutivo en concreto y una media entre el valor de las acciones, el ebitda y el cash flow. El pago de estos incentivos se dividirá en dos periodos, que finalizan en 2023 y 2025.

Además de Raúl Morales Torres, consejero delegado, Soltec cuenta con tres consejeros independientes: María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás, Nuria Aliño, especialista en los servicios financieros digitales del IFC-Banco Mundial, y Fernando Caballero, auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. José Moreno (dueño del 69,3% del capital), Marina Moreno y Marcos Sáez serán consejeros dominicales.

La empresa murciana de renovables Soltec ha ido muy, muy, rápido en su salto al mercado. La CNMV dio luz este jueves para que debute en Bolsa el próximo 29 de octubre con el objetivo de captar 150 millones de euros. La valoración tras la operación se situará entre los 370,5 y 440,4 millones de euros, de manera que su tasación antes de la oferta es de 220,5 a 290,4 millones.

El precio definitivo, entre 3,66 y 4,82 euros por acción, se dijará el día 27 de este mes, una vez analizada la demanda, cuya prospección comienza ya. Banco Santander es el coordinador, seguido de cerca por CaixaBank, con funciones similares, y acompañado por JB Capital Markets y Berenberg en un segundo escalón. Rothschild es el asesor de la compañía. Será la primera salida a la Bolsa española desde la de Solarpack a finales de 2018.

La empresa tenía fondos propios negativos de 2,4 millones a cierre de junio por efectos coyunturales del Covid al provocar retrasos, que no cancelaciones, en la entrega de proyectos y una deuda neta de 104,6 millones de euros. "Actualmente operamos con un fondo de maniobra negativo. No podemos asegurar que el desequilibrio financiero existente a 30 de junio de 2020 no vaya a continuar ni que reportemos un fondo de maniobra positivo en el futuro, lo que podría impedirnos continuar como una sociedad operativa", avisa Soltec en el folleto. Cierto que si logra los 150 millones, reducidos a 137,9 millones tras pagar los gastos relacionados con la oferta por 12,1 millones, su futuro financiero quedará despejado.

La buena noticia es que Soltec ya tiene asegurados 30 millones de euros de la ampliación de capital, equivalentes al 23% del importe total. Santander AM se compromete a suscribir 10 millones y la gestora del banco sueco Swedbank Robur, 20 millones, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas que el precio se sitúe en la horquilla de precios orientantiva.