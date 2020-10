Brexit: Los líderes de la UE buscan concesiones de Londres en pesca y ayudas a empresas

Los jefes de Gobierno de la UE presionarán a Reino Unido en busca de concesiones en la negociación del Brexit. La pesca, la competencia y la resolución de disputas son los puntos en conflicto entre Londres y Bruselas en el arranque de la reunión, que durará dos días. Después de que Boris Johnson renunciara ayer al ultimátum que daba hasta el final de la cumbre como fecha límite para un acuerdo, las diferencias entre bloques se han estrechado, pero aún persisten obstáculos de relevancia.

En paralelo, los mercados financieros y el sector empresarial noocultan su inquietud por la cercanía de los plazos: el periodo de transición tras la salida británica de la Unión concluye en enero. "Hemos estado haciendo buenos progresos, pero no es suficiente," afirmó a Reuters un funcionario de la UE. "No hemos encontrado una solución en tres temas que son muy difíciles... No podemosdicen que estamos cerca de un acuerdo".

Se espera, así,que los 27 líderes intensifiquen también los planes para prepararse en caso de una ruptura sin acuerdo. El planteamiento europeo pasa por alcanzar un acuerdo a principios de noviembre que dé tiempo a la ratificación por parte del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales.

Ayer, en una conferencia con altos funcionarios de Bruselas previa a la cumbre, el primer ministro británico Boris Johnson expresó su decepción por los escasos progresos realizados hasta ahora y dijo que decidiría si continuar las conversaciones con la UE después de la cumbre. Con todo, fuentes cercanas a Downing Street apuntan que los negociadores británicos insistirán en la posibilidad de un acuerdo en las próximas semanas, y se prevé que Johnson acepte.

Uno de los aspectos clave es la pesca, cuestión en la que el Gobierno francés ha mostrado una posición dura, dado que el 25% de las capturas de la flota gala se realizan en aguas británicas. En este sentido, según Bloomberg, el Ejecutivo alemán está presionando a Emmanuel Macron para rebajar su planteamiento. Con todo, en los 27 hay un mayor consenso sobre la necesidad de que Reino Unido haga concesiones en el área de la competencia leal.

Así, mientras Londres quiere ser capaz de establecer sus regulaciones sobre las ayudas a empresas, la UE quiere que éstas sigan los principios europeos. Igualmente, Bruselas La UE quiere evitar que distintos estándares laborales o medioambientales den una ventaja desleal a las empresas británicas. De lo contrario, la UE rechaza abrir su mercado de 450 millones de personas. Según Bloomberg, Europa querría que un organismo independiente revisara las ayudas a empresas en el Reino Unido, con decisiones legalmente vinculantes.