Discrepancia entre asociaciones por el sistema de ingresos reales a implantar en autónomos

GRAF646. MADRID, 14/10/2020.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (c), durante su reunión junto a, entre otros, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor (d); el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad (i); y la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landaburu (2i), para abordar la adaptación de su sistema de cotización en base a sus ingresos reales. EFE/ Mº De Inclusión,? Seguridad Social Y Migraciones SÓLO USO EDITORIAL? NO VENTAS? NO ARCHIVO

Mº de Inclusión EFE