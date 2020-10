Aguado aboga por seguir tomando medidas en Madrid: “La situación es preocupante”

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha abogado por seguir tomando medidas en la autonomía contra el coronavirus porque "las cosas no van bien" y "la situación es preocupante".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha hecho un llamamiento a seguir estando "alerta" a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, haya deslizado la posibilidad de pedir al Ministerio que levante las restricciones en zonas donde han mejorado los datos de incidencia.

"No creo que sea procedente, ni prudente, decir que estamos derrotando al virus. No, el virus sigue ahí. Estamos en una incidencia acumulada altísima. Vienen semanas y meses difíciles. En cualquier momento, en cualquier despiste, la incidencia puede subir todavía más", declarado, al tiempo en el que ha subrayado que no se puede transmitir a la opinión pública que las cosas "van bien porque no es cierto".

Aguado ha hecho hincapié en que los últimos meses del año siempre son complicados y si a eso se añade el coronavirus, van a ser todavía más complicados. Por ello, ha remarcado que el objetivo tiene que ser reducir al máximo la curva y que no vale "con aplanarla ni con que deje de subir".

"Permanente alerta"

"Hay que llevarla a los mínimos. No podemos conformarnos con 500, con 400, con 300 o con 200", ha trasladado. Así, ha hecho hincapié en que Berlín está empezando a tomar medidas y tiene 46 casos por 100.000 habitantes.

El vicepresidente ha apostado por que la Comunidad siga tomando medidas "como hacen otras ciudades europeas", a pesar de su capacidad asistencial que "ha sido demostrada".

Para el también portavoz del Gobierno, que los datos "hoy sean mejores que los de ayer no significa que puedan ser peores mañana" y eso les obliga a estar "permanentemente alerta". A su parecer, hasta que no haya una vacuna no se pueden "echar las campanas al vuelo".