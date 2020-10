Turismo: ofertas y garantías de seguridad para viajar con mínimo riesgo

El turismo afronta una de las peores temporadas de la historia a causa del Covid-19. El sector cifra en 400.000 millones de euros las pérdidas en 2020 en todo el planeta y en una bajada cercana al 70% los viajes internacionales. En España, la caída de la actividad, en un sector estratégico, se calcula en 98.753 millones de euros, según datos de Exceltur.

En lo que va de año, la tasa de ocupación apenas ha alcanzado el 50% en todo el mundo, según datos de Organización Mundial de Turismo (OMS). En España, segundo receptor turístico apenas roza el 33%, las reservas han caído un 86% y la bajada de turistas internacionales es del 72,4%. Adiós a siete años de récords consecutivos de llegadas de visitantes.

Reservas y cancelaciones más flexibles y sin apenas costes

Hoteles, aerolíneas, agencias de viajes y restauración han sido tocados y casi hundidos por la pandemia. Una situación “absolutamente inédita e inesperada, en la que las previsiones eran ya muy pesimistas, donde los protagonista han sido los viajes domésticos y la llegada de bastantes reservas a comienzos de julio que parecían augurar una temporada algo mejor resultó un espejismo”, resume Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y CEO de Meliá.

El pronto comienzo de los rebrotes, en agosto, y la calificación de los destinos españoles como zonas de riegos hizo el resto.

Canarias se presenta como la última esperanza de un año nefasto para el sector

En un escenario trágico, cambiante y lleno de incertidumbre las empresas se han visto obligadas a lanzar ofertas agresivas, rebajar precios y flexibilizar su política de cancelaciones y reservas en un intento de arañar días a la temporada de verano y salvar algo la de invierno, especialmente en las islas Canarias, si se establecen corredores turísticos seguros y los Gobiernos alemán y británico levantan su recomendación de no viajar al archipiélago.

“De momento, mantenemos abiertos el 70% de los hoteles allí, estamos muy pendientes de la evolución de las reservas, pero si alemanes y británicos mantienen su decisión, valoraremos la posibilidad de cerrar algún hotel más en las islas”, explica Raúl González, CEO para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Barceló.

Protocolos de seguridad en hoteles en recepción.

“La mayoría de los hoteles que han abierto –precisa Escarrer– no lo han hecho para ganar dinero sino para perder menos dinero abiertos que cerrados, rescatando empleos y reactivando la actividad de los destinos. No es un año para pensar en beneficios, sino en resistir y fortalecernos, cuando se pueda recuperar la demanda y retorne la confianza en los viajes”.

Ganas de viajar

Para Barceló, también “los resultados están muy lejos de lo que hubiéramos esperado en circunstancias normales; somos moderadamente optimistas. Hay muchas ganas de viajar, por lo que confiamos en que se irá reactivando la demanda a medida que se vaya estabilizando la situación sanitaria”, señala González.

Como todas las compañías, Meliá “ha realizado ofertas y flexibilizado al máximo nuestra política de reservas y cancelaciones, pero hemos comprobado que, en esta situación, los clientes priorizan la seguridad al precio. Nuestro programa Stay safe with Meliá se ha convertido en nuestro principal argumento de ventas, y el eje de nuestra propuesta de valor”.

Los clientes han priorizado los protocolos sanitarios antes que el precio

La seguridad de clientes y empleados también ha sido una prioridad para Barceló. “Creamos el programa We care about you, un plan de medidas para reforzar los rigurosos protocolos de salud e higiene ya existentes en nuestros hoteles, para que los clientes pudieran disfrutar de sus estancias con tranquilidad y esta percepción de seguridad ha sido clave para reservar”.

Barceló ofrece un servi­cio de gratuito de telemedicina a los clientes que hacen su reserva en ­Barcelo.com, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.