Los protagonistas de la gestión pasiva

Unai Ansejo, cofundador y consejero delegado de Indexa Capital, aclara que no cambian sus carteras o recomendación de fondos en función de la situación del mercado, “porque está demostrado que hacerlo de media no aporta valor, pero sí suma costes. Nuestras carteras no han variado en lo que llevamos de año”. Su recomendación sigue siendo diversificar globalmente evitando el sesgo local, reducir los costes al máximo utilizando fondos indexados e invertir en estos en lugar de ETF indexados, por su ventaja fiscal.

Según Ansejo, hay que priorizar los fondos más grandes, con menores costes y que sigan lo mejor posible su índice de referencia (tracking error). Y critica que las grandes entidades financieras no tengan ningún interés en fomentar las gestión indexada, “ya que en ese caso no podrían justificar las elevadas comisiones que cobran actualmente, de media un 3,4% anual entre costes y comisiones”.