El Gobierno y los autónomos acuerdan prorrogar las ayudas por la pandemia hasta el 31 de enero

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las principales organizaciones que representan a los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y Uatae) han alcanzado un preacuerdo para prorrogar la prestación por cese de actividad y otras ayudas al colectivo hasta el 31 de enero, con lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará su ampliación.



Así lo ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en su perfil de Twitter. "Estamos a la espera del texto definitivo que deberá ratificar nuestr junta directiva", ha señalado, tras apuntar que se ha conseguido ampliar

la cobertura y que "prácticamente no se deje a nadie atrás".



De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha valorado positivamente el preacuerdo alcanzado y ha señalado que todavía falta por ver el documento y cerrar "los flecos que queden".



No obstante, en declaraciones a Europa Press, ha destacado "la solidaridad" que han demostrado tener los autónomos con su propio colectivo, puesto que "este preacuerdo recoge una situación que transmite el impacto que tendrá esta nueva regulación del cese a aquellos autónomos que por distintas circunstancias no han sido capaces de cotizar todo lo necesario al cese

de actividad".



"Hemos hecho un gran esfuerzo para que este preacuerdo, a expensas del acuerdo final, mañana se vea reflejado en un documento del Consejo de Ministros", ha añadido.