472 euros. La nueva ayuda por COVID para los autónomos

Según informa Europa Press, el Consejo de Ministros aprobará hoy la prórroga de ayudas a autónomos hasta el 31 de enero de 2020. Un acuerdo que, según ha podido saber este diario, es apoyado por dos de las tres principales asociaciones de autónomos. UATAE, por su parte, se desmarca por considerarlo insuficiente. Cuestión que venía denunciando la Secretaria General de esta organización, María José Landaburu, durante el proceso de negociación.

¿Cuáles serán las nuevas ayudas para autónomos?

La prestación por cese de actividad compatible con el trabajo se prorrogará hasta el próximo 31 de enero. El autónomo tendrá que seguir argumentando que ha perdido en el cuarto trimestre el 75% de la facturación, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para los autónomos de temporada, según Europa Press, será necesario haber estado cuatro meses activo de junio a diciembre de 2018 y 2019. Y que durante 2020 los ingresos no sean superiores a 23.275 euros. Y que no hayan estado de alta entre el 1 de marzso y el 31 de mayo. Aquí cobrarán 660 euros y, como es lógico dada su inactividad, no tendrán que pagar las cuotas.

Otra medida es que los autónomos podrán cobrar la prestación si tienen tarifa plana o, por ejemplo, los autónomos que atesoren una antigüedad inferior a un año, siempre que sus ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional en el último trimestre del año. Una cuestión que también ha sido refrendada por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien informaba en sus redes sociales de la inclusión de esta medida en el acuerdo.

En este caso, cobrarán la mitad de la base mínima de cotización, 472 euros. No pagarán cuotas en ese periodo, pero se les dará por cotizados, aunque no las abonen.

Además, según los datos aportados por la agencia de noticias, se incluirá una nueva prestación extraordinaria para los autónomo con suspensión total de su actividad por resolución de la Administración, y a causa del coronavirus. Estar al día con la Seguridad Social y estar de alta, al menos, 30 días antes de dichas resoluciones administrativas serán los principales requisitos.

Cobrarán la mitad de la base mínima de cotización (472 €). O el 70% de la misma (660 €), si se trata de una familia numerosa.

Autónomos en pluriactividad

Al mismo tiempo, tendrán acceso a la prestación los autónomos en pluriactividad siempre que la suma de sus retribuciones del trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena no supere 2,2 veces el Salario Mínimo Interprofesional, esto es, 2.090 euros al mes. Según el presidente de ATA, esto es “un avance importante, porque ya poníamos de manifiesto que se dejaba fuera a autónomos en pluriactividad”.