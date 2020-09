WhatsApp borrará automáticamente contenidos que un contacto haya visto una vez

Al principio de WhatsApp no era posible borrar "para todos" los participantes en un chat cualquier cosa que enviáramos. Ya fuera un texto, una foto, una imagen o una nota de voz, no había manera de eliminarlo si se trataba de algún contenido comprometedor o un comentario fuera de tono. Con el paso de los años, la app se actualizó, y nos permitió corregir esos errores durante una pequeña cantidad de tiempo después del cual solo podríamos eliminar un contenido "solo para nosotros".

Así que el siguiente paso de la app era ofrecer a los usuarios la posibilidad de enviar mensajes con algún parámetro de caducidad. Bien un espacio de tiempo de varios segundos, minutos o tal vez horas, bien una cantidad de visualizaciones, que es el caso que hemos visto hoy en una de las versiones beta para Android más recientes: la 2.20.201.1.

Envía, lo ven y se borra solo

Como hemos recordado en otras ocasiones, Telegram tiene una cosa llamada "chats secretos" que eliminan todo el contenido que publicamos en ellos una vez transcurrido un espacio de tiempo definido por el usuario. En este caso, WhatsApp lo que hace es permitirnos etiquetar una imagen, o lo que sea, como "para ver solo una vez", lo que significa que en cuanto el receptor abre el chat y lo mira, se eliminará.

Borrado automático de mensajes en WhatsApp. WABetaInfo

Ahora ha trascendido que eso que enviemos con la condición de que solo se podrá ver una vez, tendrá un contrapunto en nuestro chat, y es que en el momento que salgamos de allí, no podremos volver a verlo. Tal y como indica la aplicación beta y que podéis leer en la captura que tenéis justo encima, a la izquierda. Al fin y al cabo, desde la app lo que quieren es que ambas partes jueguen bajo las mismas condiciones.

Es más, una vez que pulsamos sobre el botón "Ok" en el aviso que nos aparece, lo siguiente en nuestro chat es un mensaje que viene a decir que "la vista de una sola vez de la foto ya ha expirado". Esto abre multitud de posibilidades para futuros chats en los que queremos enviar algún tipo de información para un único vistazo.

De todas formas estaría bien conocer si WhatsApp permitirá que se hagan capturas de pantalla sobre esos mensajes de "un solo vistazo", que suponemos que se usarán para enviar comentarios o evidencias gráficas de algo que no queremos que quede en manos de nadie más. Aunque para este último caso, el mejor consejo siempre es no compartir nada. Un secreto entre dos no es un secreto. De momento, esta función sigue en la versión beta.