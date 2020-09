Pérez-Llorca apuesta por los fichajes estrella para mantener su estrategia de crecimiento

Impacto del virus. "Me gustaría decir que la pandemia no cambia nada, pero sí lo hará. Va a ser un año más difícil para todo el mundo, salvo para los fabricantes de mascarillas", responde Pedro Pérez-Llorca al ser preguntado sobre si la crisis del Covid afectará a sus ambiciosos planes de expansión. "Nuestro crecimiento se ralentizará y nuestra rentabilidad sufrirá", augura, "pero las dificultades no bastan, por ahora, para apearnos de nuestra estrategia". No se marca plazos, pero el despacho trabaja con la meta de alcanzar un tamaño que duplique el actual. Es decir, crecer hasta ser una firma de unos 500 abogados y con una facturación por encima de los 100 millones de euros. En 2019, el bufete contaba con 232 letrados (48 socios) y logró arrebatar a Gómez-Acebo & Pombo el cuarto puesto que históricamente había ocupado en el ranking de bufetes nacionales. ¿Cuánto les ralentizará el virus? "Creceremos menos de lo normal", responde sin concretar Pérez-Llorca, aunque también matiza, "tenemos la suerte de dedicarnos a una actividad que resiste bastante bien las crisis".

Retos de futuro. A medio plazo, Pérez-Llorca se enfrenta al reto de cómo convertir un liderazgo aún muy personal, residido en gran medida en la figura de su socio director, en uno colectivo. Si bien la firma ha completado orgánicamente su institucionalización, aún debe transitar un camino de reparto del poder que ya hicieron con anterioridad otros grandes bufetes.