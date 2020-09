Cadillac XT4 2021, el coche que no necesita llave y se abre con tu cara

Los coches no son una información que nos toque dar a menudo aquí en Smart Life y cuando lo hacemos, siempre la vinculamos al sector eléctrico que ha convertido a estos vehículos en auténticos gadgets con funcionalidades parecidas a las de un smartphone, un tablet o un ordenador. Pero si en esta ocasión os traemos este Cadillac XT4 de 2021, no es tanto por su motorización o caballos, como por varios elementos que lo igualan con dispositivos móviles como los iPhone.

El Cadillac XT4 no necesitará una llave, solo nuestra cara.

Ya hemos visto en los últimos meses cómo las empresas de automóviles y algunas tecnológicas se han aliado para convertir nuestros smartphones en las llaves con las que abrir y arrancar nuestro coche del futuro pero, en este caso, Cadillac ha ido un paso más allá y no nos requerirá que llevemos en la mano nada: ni una llave wireless, ni un teléfono, ni un reloj inteligente... nada. Solo nosotros.

Sensores biométricos y otras alternativas

Cadillac ha anunciado que su modelo XT4 que se distribuirá en China llegará al mercado con un ingenioso sistema instalado en la puerta que será capaz de reconocer nuestro rostro para abrirnos la puerta. Se trata de un módulo que consta de tres cámaras (dos de infrarrojos y una RGB) que operan de una forma similar a la de, por ejemplo, los Face ID que Apple instala en sus iPhone desde 2017.

Reconocimiento facial en la puerta del Cadillac XT4.

El proceso es tan sencillo como acercarnos al coche, se activarán los sensores de reconocimiento y nos analizará para comprobar que somos nosotros. Según el fabricante, el coche será capaz de identificar hasta 106 rasgos faciales únicos de nuestro rostro y, por si fuera poco, todo el proceso apenas se llevará dos segundos. Por lo que no tardaremos nada en estar sentados ya y listos para salir pitando. Obviamente, al no contar con una llave física, podríais pensar que se hace complicado dejarle el coche a nuestra pareja o hijos pero no es así. El sistema que ha desarrollado Cadillac permite almacenar la información biométrica de hasta ocho usuarios, que podrán acceder al interior del vehículo y arrancarlo sin problemas, ya sea en condiciones de exterior o interior.

Pero aquí no acaba el catálogo de posibilidades de acceso al coche. Este Cadillac XT4 de 2021 también ofrecerá al usuario la posibilidad de usar su huella dactilar colocándolo sobre el escáner situado en la misma puerta del coche. ¿Tampoco queréis usar ese Touch ID? Pues no hay problemas porque el vehículo ofrece más métodos de desbloqueo: un código PIN que, aunque es muy seguro, sería recomendable utilizarlo exclusivamente en el caso de que tengamos un garaje privado en nuestra casa: y por último la Apple Key Card que convierte nuestro iPhone en una llave del coche.