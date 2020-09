España registra el mayor aumento de costes laborales no salariales en la UE pese a las ayudas por el Covid-19

Los costes laborales por hora trabajada aumentaron un 4,2% en la zona euro y un 4,1% en la Unión Europea (UE), en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según las cifras publicadas hoy por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat). Esto supuso las mayores cifras desde que se realiza esta estadística en 2010 y una aceleración de estos costes que ya habían aumentado un 3,7% y 3,9% respectivamente, ante el primer impacto de la pandemia mundial de Covid-19.

Los dos componentes principales de los costes laborales son los sueldos y salarios y los costes no salariales (cotizaciones, formación, indemnizaciones por despido etc.). En la zona del euro, los sueldos y salarios por hora trabajada crecieron un 5,2% y el componente no salarial avanzó un 0,8% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Mientras que en los Veintisiete, el coste salarial creció un 5,3% y tan solo un 0,1% los extra salariales.

Tanto en la Unión Europea como en la zona del euro, este aumento de los costes salariales por hora reflejan que "la disminución del número de las horas trabajadas, debido a la crisis sanitaria, no se compensó del todo con una disminución equivalente de los salarios".

Si bien, Eurostat explica que en muchos países, el aumento de los costes salariales por hora sí fue compensado en parte por el moderado aumento de los componentes no salariales de las retribuciones debido a a las desgravaciones fiscales y subvenciones introducidas por los gobiernos de la UE para apoyar a las empresas afectadas por la crisis.

Pero este no fue el caso de España, donde los costes laborales experimentaron un incremento del 8,6% en el periodo, tal y como informó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en mientras que el coste salarial se elevó un 6,6%, los elementos ajenos al salario aumentaron un fuerte un 14,7%, el mayor incremento de toda la Unión Europea.

En general, entre los Veintisiete, el mayor aumento de los costes laborales por hora trabajada entre abril y junio lo registró Rumanía (+16,1%), seguida de Portugal (+13,5%) y Lituania (+12,4%). Por el contrario, también hubo países en los que disminuyeron los costes laborales bien por ajustes salariales, o por el efecto de las ayudas públicas sobre los no salariales. Por ejemplo Chipre el coste laboral por hora descendió un 8,6% por la caída del 9% de los costes salariales y del 7% de los extrasalariales; o Irlanda, con una disminución de estos costes del 3,3%, sobre todo por las ayudas públicas que recortaron los costes no salariales un 55%; al igual que en Suecia, donde los costes laborales bajaron un 2,5% por el efecto de las subvenciones que disminuyeron los costes extrasalariales un 11%.