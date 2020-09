El Estado rescatará Air Europa con un crédito participativo y un préstamo

La estructura financiera diseñada por la SEPI y Globalia para salvar a Air Europa del daño catastrófico que la inactividad de su flota derivada de la pandemia ha causado en sus cuentas se estructurará a través de un crédito de 400 millones de euros dividido en dos tramos. Según las fuentes consultadas por CincoDías, esos tramos serán en un préstamo participativo (que alcanzará un total de 201 millones) y un crédito puro, en las condiciones preferentes que establezca en su caso el fondo de rescate. Este último tendrá una cuantía de 199 millones de euros.

La inyección de dinero acordada está condicionada, siempre según los medios consultados, a la finalización con éxito y acuerdo de un proceso de due diligence por parte de la SEPI. Este análisis preceptivo determinará si finalmente es necesario aumentar o no la cifra total del rescate. Y eso es así porque no pocos interesados en la operación, entre ellos la propia Iberia, que será al final quien adquiera Air Europa después del saneamiento, hayan cuestionado que la situación de la aerolínea controlada por el grupo Globalia no sea aún más delicada de lo que sus balances reflejan.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, la operación se ha diseñado de esta forma debido a que la empresa ha pedido el salvamento al Gobierno, pero le ha solicitado expresamente que se diseñe sin entrar en el accionariado. Air Europa y la SEPI declinaron hacer comentario alguno al respecto cuando CincoDías les pidió una opinión sobre la estructuración del plan.

Aun así, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la situación de Air Europa es crítica en estos momentos. Subrayan que la operación de refinanciación pública es de tal urgencia que habría de llevarse a cabo a ser posible antes del 30 de septiembre ya que pasada esa fecha ya no habría caja ni siquiera para pagar nóminas. Como detalle del calvario que atraviesa la compañía aérea explican que la empresa tiene desde marzo unos ingresos mínimos (fueron cero durante el estado de alarma) y solo el coste del leasing de los aviones se eleva a un media de entre 25 y 30 millones de euros al mes. “Air Europa ha quemado tanta caja desde marzo que necesita el rescate con extrema urgencia ya que le sorprendió la crisis muy poco capitalizada”, aseguran.

En este sentido, el calendario aproximado que manejan las partes interesadas en la operación concretan que una vez cerrada la fase de la due diligence de la SEPI, la operación necesitará del visto bueno eventual de Bruselas, si bien se entiende que este sería un mero trámite a la vista de los antecedentes ya llevados a cabo por otros países europeos con sus aerolíneas estratégicas. Posteriormente habría que refrendarlo en Consejo de Ministros para que adquiriera carta de naturaleza una vez publicada la operación en el BOE y finalmente la adquisición de la empresa por parte de Iberia.