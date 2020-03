Air Europa presenta un ERTE para el 90% de su plantilla de vuelo hasta final de junio

El ajuste temporal de empleo que viene preparando Air Europa desde hace días tiene ya cifras concretas a la espera de su aprobación por la Dirección General de Trabajo. La compañía de la familia Hidalgo, comentan fuentes cercanas a la misma, se ha dirigido a la plantilla con el anuncio de un ajuste del 90% entre los pilotos y asistentes de cabina de pasajeros (TCPs).

Entre el personal de handling y mantenimiento el recorte también está en esos términos, aunque depende de las áreas. Algunas de ellas deben prestar una cobertura mínima para cumplir la normativa y mantener la aerolínea activa.

Air Europa, que no ha hecho comentarios al respecto, ha trasladado a sus equipos que ha suspendido el 95% de sus operaciones, lo que se traduce prácticamente en un parón total. La intención ahora es programar a cada uno de los empleados de vuelo diez días de servicio hasta finales de junio, momento hasta el que la empresa prevé que se mantendrá la actual situación. El hecho de tratarse de un ERTE por fuerza mayor hace que desaparezca el periodo de consultas con la mesa de negociación que estaba constituida.

La intención declarada por la dirección es mantener el contacto con los sindicatos para, una vez superada la crisis, ir reintegrando al servicio al personal progresivamente. Todo dependerá del ritmo de recuperación una vez que se entre en esa etapa.

Estas bajas temporales por el efecto del Covid 19 coinciden con el proceso de venta de la compañía a Iberia, por el momento en pie y con fecha de cierre previsiblemente en el segundo semestre. En este escenario, el director de operaciones, Andres Bello, apunta en una carta enviada a los trabajadores que es consciente de "la preocupación lógica de qué pasará después". A renglón seguido el directivo asegura que "desde hoy nos ponemos a trabajar para preparar la vuelta a la normalidad con la esperanza de que lo haremos pronto".

Ajustes generalizados

La decisión de Air Europa se ha tomado al mismo tiempo que la propia Iberia anunciaba un ERTE entre su plantilla de vuelo de un máximo del 90% y también hasta entrado el mes de junio. La compañía que preside Luis Gallego espera luz verde de la autoridad laboral para mandar a casa a un total de 13.900 de sus 17.000 empleados. Pese a la fuerza mayor que justifica el drástico recorte temporal, Iberia segura que garantizará un mínimo de conectividad aérea para el país.

Antes que Iberia, esta mañana ha sido Lufthansa la que ha señalado que dejaba 700 de sus 763 aviones en tierra. Algunas de sus filiales, como Austrian Airlines y Brussels Airlines han dejado ya de volar.

Ryanair aseguró ayer que la semana que viene podría hacer aterrizar a toda su flota, y su rival británica Easyjet ya adelantó que el parón total puede ser la solución menos mala para tratar de preservar la caja.

Esta tarde el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado en una comparecencia pública que no está previsto por el momento el cierre del espacio aéreo español. El representante del Gobierno, no obstante, instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos "que no tengan garantizado el retorno".