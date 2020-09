Garamendi: “Cambiar la reforma laboral será una hecatombe para la confianza”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, señaló este martes que "no toca" modificar la reforma laboral ahora y que "estos anuncios tan gratuitos" provocarán una "hecatombe en la confianza".

En una entrevista en Onda Cero, Garamendi dijo no dar crédito sobre el anuncio de la derogación de una parte de la reforma laboral que prevé llevar a cabo el Gobierno como parte del plan normativo a aprobar en el segundo semestre de este año, según anunció hoy la vicepresidenta Carmen Calvo.

En concreto, se trataría de la derogación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al de sector, la recuperación de la ultraactividad sin el límite temporal actual, revisar las inaplicaciones de los convenios para orientarlas al descuelgue salarial y limitar la subcontratación. También se podría abordar la limitación de la capacidad para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo por parte de la empresa.

Estos aspectos a modificar, pactados en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos, son los que se empezaron a abordar en el diálogo social antes de la pandemia, pero quedaron paralizados y ahora se retomarán.

Garamendi dijo que "últimamente nos enteramos por la prensa de todo" y afirmó que el anuncio "no nos ha gustado" porque no son "ni las formas, ni son los tiempos".

A su juicio, "que ahora con la que está cayendo se nos plantee esto encima de la mesa de aquí a diciembre me parece una locura" y "una falta de responsabilidad del Ministerio (de Trabajo)". Además, aprovechó para decir que todavía no ha recibido una propuesta de dicho departamento para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que terminan su vigencia el último día de este mes.

Aseguró que la parte patronal no va a romper la mesa de negociación y que está dispuesta a hablar, pero que "no toca". Añadió que "si no influyera la política" en el diálogo social, "estoy seguro de que llegaríamos a acuerdos con los sindicatos, incluso en la reforma laboral".