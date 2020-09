El caso Messi o por qué nadie entiende los contratos de las estrellas del fútbol

Salario neto. Si bien la parte laboral de los contratos es relativamente sencilla, la cuestión se complica cuando hay que redactar la vertiente fiscal. "Especialmente si el futbolista es extranjero", señala Íñigo Abrego, gerente del área fiscal de PKF Attest. Según relata, los profesionales, cuando exponen lo que aspiran a cobrar, "siempre lo hacen en neto, con lo cual nosotros tenemos que calcular cuándo hay que pagarle en bruto para que el resultante, una vez libre de impuestos, sea esa cantidad". Esto provoca, describe, que, en ocasiones, haya varias páginas del contrato dedicadas exclusivamente a detallar la fiscalidad. Y ello resulta más difícil si se trata, por ejemplo, de un jugador que mantiene su residencia fiscal en otro país, con lo cual en España tributa como un no residente, pero en su lugar de origen debe abonar al fisco por las rentas mundiales. En todo caso, añade el letrado, entre comunidades autónomas también existe esta circunstancia porque "no es lo mismo pagar impuestos en Barcelona o en Madrid", asevera. Por último, Abrego subraya cómo la profesionalización del fútbol y la multiplicación de actores en su entorno (clubes, jugadores, representantes, etc.) ha elevado la litigiosidad en la medida en que hay más intereses en juego.