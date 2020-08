Ayuso anuncia una "operación retorno" para frenar el avance del Covid en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este sábado que la Consejería de Sanidad está "estudiando una especie de operación retorno" para frenar el incremento de contagios por Covid-19 ante el regreso a sus casas de los madrileños que han salido de vacaciones.



"Está la Consejería de Sanidad estudiando una especie de operación retorno, teniendo en cuenta que en las próximas semanas seremos más", ha manifestado la presidenta regional en una entrevista en Cadena Cope recogida por agencias de prensa.



En concreto, Ayuso ha indicado que la Consejería de Sanidad está terminando una orden sobre los agrupamientos de personas, pero que también lleva aparejado "un incremento de PCR" y "estrategia serológica".



La presidenta avanza que se tomarán medidas para ayudar al ocio nocturno ante su cierre



"Ojalá no tuviéramos que aplicar estas medidas, nadie se imagina lo que lo lamento, porque es todo el rato coartando libertad y estudiando qué tienen que hacer los demás, que es algo que a mí me horroriza", ha expresado Ayuso.



Sin embargo, según ha manifestado, "toca en estos instantes recordar una y otra vez que no se están guardando en algunas ocasiones las distancias de seguridad", algo "muy español y mediterráneo", con "la cuestión de los abrazos, el estar todos juntos", y ha subrayado que "hemos de acostumbrarnos a separarnos mucho".



También ha destacado la importancia de "cuidar al vulnerable", a las personas que tienen patologías y unas edades determinadas, aunque ha señalado que ya se está haciendo y que por eso han bajado los contagios en estas edades.



"Pero no nos podemos relajar, ni siquiera cuando conocemos a la persona con la que nos encontramos. No vale dar un abrazo a un amigo de toda la vida pensando que como le conoces desde siempre el virus no se va a propagar entre los dos. Puede que uno de los dos sea asintomático y le esté causando un daño enorme al otro", ha advertido.



Por otro lado, ha aclarado que "en un principio no está estudiado" aislar Madrid e impedir salir de la comunidad, aunque ha recalcado que es "una región muy vulnerable", para agregar que por eso desde el mes de mayo le pidió al Gobierno una "estrategia para cuidar esta comunidad".



En este sentido, ha dicho que Madrid tiene "el kilómetro cero" de las carreteras y de la red ferroviaria, "todo el mundo tiene familia en Madrid, que trabaja, que estudia...", además de tener el Aeropuerto de Madrid Barajas, que, según ha señalado Ayuso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene claro que "fue el comienzo del virus en España".



"Pero no está en nuestras mentes cerrarlo, nosotros no tenemos competencia de todas formas para ello, pero sí que tenemos que seguir con las medidas que nos otorga el estado de las autonomías", ha apostillado la presidenta madrileña.

Cierre del ocio nocturno





En cuanto al cierre del ocio nocturno, ha afirmado que "el sector público ha de estar en deuda y está en deuda con el sector privado, por un motivo claro y evidente, que es acabar con una epidemia", pero "el sector público ha dado un bofetón al privado".



"Es dolorosísimo tomar este tipo de decisiones contra mis propios principios", ha señalado Ayuso, para agregar que "según todos los estudios en el ocio nocturno el virus se propagaba de manera extraordinaria".



"Nosotros ahora, con esta deuda que tenemos con el sector privado y en este caso con el ocio nocturno, tendremos que buscar medidas para ayudarles", ha afirmado.



En cuanto a los impedimentos para la entrada en vigor de las últimas medidas dictadas por el Gobierno regional, como prohibición de fumar en la vía pública si no se puede guardar la distancia social y el cierre del ocio nocturno, ha señalado que las comunidades autónomas habían pactado con el Gobierno central una serie de medidas "que debían ser de índole nacional", pero "el Gobierno ha estado ausente todo el verano, ha habido una ausencia absoluta y, sobre todo, una falta de estrategia nacional".



"Yo siempre ha pedido autonomía para que las comunidades autónomas tomásemos nuestra decisiones y no en base a un comité de expertos que no existía", ha recalcado. "Pero sí creo que tiene que haber una estrategia nacional, y cuando ya hemos decidido entre todas las autonomías y el Gobierno de España al menos una serie de medidas como puede ser lo de no fumar en la calle si no puedes preservar una distancia de seguridad con los de al lado, es insensato que los jueces luego por comunidades autónomas luego tomen decisiones distintas", ha agregado.