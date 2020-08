El Tesla Model 3 Hatchback podría llegar como el EV más barato

El Tesla Model 3 se convirtió quizás en el lanzamiento de vehículos más promocionado de la historia moderna. Prometió un largo alcance, un montón de tecnología y un precio de salida de 35,000 dólares.

Aunque pedir un Model 3 de 35.000 dólares es técnicamente posible, la mayoría de los Model 3 cuestan más y el CEO Elon Musk, parece dispuesto a fabricar algo más asequible. Un informe de Autocar el martes sugiere que el coche será un hatchback del Model 3.

Elon Musk dicen que necesitan un coche más barato que el Tesla Model 3

Durante una conferencia de inversores y analistas, Musk declaró que Tesla "no tendrá éxito" en su misión si no fabrica coches eléctricos más asequibles, y que le " fastidia" que los Teslas no sean más asequibles. El CEO añadió que "es razonable asumir" que el fabricante de EV tiene algo "compacto" y más asequible en proyecto.

Musk no mencionó de forma explícita un model 3 Hatchback, pero el informe afirma que este nuevo y más barato modelo tomará esa forma para competir mejor en Europa, donde los pequeños coches son una opción práctica para muchos. La próxima Giga factoría de Tesla en Berlín podría eventualmente construir el rumoreado Modelo 3 hatchback. La construcción de la planta está en marcha y se espera que esté terminada a mediados del próximo año.

Nuevo sistema de de fundición de aluminio de Tesla Tesla

Rival directo del ID.3 de Volkswagen

Este hatchback sería un rival directo del ID.3 de Volkswagen, así como de otros, incluso más pequeños EVs que ya se venden en Europa o están a punto de ser lanzados. Pero para competir, necesita igualarlo o superarlo en términos de precio y como se espera se concebirá y construirá en Alemania, Tesla podría tener una oportunidad de reducir el precio del VW.

Parte de los ahorros vendrán del uso de una enorme máquina de fundición de aluminio que ha simplificado notablemente el proceso de creación de la carrocería del coche. La técnica ya está en uso en la planta de Tesla en California y, según se informa, reduce el número de piezas separadas que se unen para crear el marco de setenta a sólo dos piezas.

Sin embargo, como el Model 3 es bastante más pequeño que los valores de rendimiento que se espera que alcance incluso el ID.3 más rápido, es probable que el hatchback de Tesla no necesite ser tan potente como el Model 3. Tampoco sabemos cómo podría terminar de llamarse el coche, pero el Model 2 suena como una solución simple a este enigma.