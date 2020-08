El juez prohíbe a Apple retirar el motor gráfico de Fortnite de App Store

Decisión salomónica en el primer enfrentamiento en el juzgado entre Apple y Epic Games, empresa creadora del popular videojuego Fortnite. Una juez federal ha prohibido a Apple retirar de App Store la herramienta de desarrolladores de Epic, el motor gráfico Unreal Engine, usado por centenares de otros videojuegos en App Store. La juez sí ha permitido la retirada del juego Fortnite del App Store.

"Epic Games y Apple tienen la libertad de litigar entre sí, pero su disputa no debe crear estragos en terceros", aseguró la juez Yvonne González. La batalla legal surgió después de que Apple retirara Fortnite de la App Store, además de la cuenta afiliada que distribuye el motor Unreal Engine. El gigante tecnológico castigó a Epic cuando la empresa activó un sistema de compras dentro del juego que sorteaba el mecanismo de Apple Store, que se queda una comisión de entre el 15% y el 30% de los pagos.

Epic entonces en una demanda y campaña de medios sociales que Appleha tenido un comportamiento anticompetitivo al abusar de su dominio en el mercado de aplicaciones para iPhone. Epic pidió revertir esta decisión de forma cautelar mientras la Justicia se pronuncia sobre el fondo del asunto.

Gonzalez Rogers dijo que "los apuros de Epic parecen de su propia cosecha", y se rechazó ordenar su restablecimiento. Pero sí consideró que las acciones de Apple contra los usuarios del software de Epic fueron demasiado severas, dado que no habían violado las políticas de la App Store.

No obstante, durante un breve intercambio de pareceres con el abogado de Apple, Richard Doren, la juez se mostró dijo que no vio ningún asomo de competencia en el la App Store. "La pregunta es, de dónde viene ese 30%? ¿Por qué no un 10% o un 20%? ¿En qué se beneficia el consumidor?" Doren respondió que los consumidores tenían opciones cuando decidían comprar un dispositivo Android o un iPhone.

"La competencia está en el mercado", dijo, reiterando unargumento que ha sido fundamental para la defensa del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, durante las audiencias del Congreso sobre el posible monopolio de las tecnológicas. González Rogers respondió que había "mucha teoría económica" que desmuestra que el cambio de sistema supone un coste para los consumidores, y llegó a silenciar al abogado de Apple durante la vista, celebrada vía streaming.