Solaria, Siemens Gamesa y Solarpack lideran la Bolsa con alzas que llegan al 122% en 2020

BNY Mellon IM. La gestora de la entidad estadounidense The Bank of New York Mellon señala que, en junio, Reino Unido cumplió dos meses sin quemar carbón para generar energía, el periodo más largo desde la Revolución Industrial y, para algunos, un hito importante en la transición de los combustibles fósiles que generan CO2 a la generación de energía más sostenible2. Paul Flood, gestor de carteras en Newton, integrada en BNY Mellon IM, afirma que “la capacidad para generar energía por medios alternativos al carbón durante tanto tiempo demuestra los beneficios de las inversiones en energías renovables y otras fuentes de energía”.

El futuro. De cara al medio plazo, Flood ve un “panorama sombrío” para el sector del carbón, asediado por varios frentes. El gestor señala tanto los costes de compra como los costes medioambientales de quemar carbón, además de otros problemas más prosaicos ligados al hecho de que las centrales térmicas de carbón están cada vez más anticuadas.