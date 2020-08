Abrir la cuenta y encontrar un ingreso sorpresa de 2.080 millones

Abrir la cuenta bancaria y encontrar un ingreso inesperado es un motivo de alegría, pero si el importe asciende a los 2.450 millones de dólares (2.076 millones de euros), la sorpresa se torna en incredulidad.

Esto es lo que le ha ocurrido a un cliente de Bank of America, que hace unos días encontró un ingreso proveniente de la entidad de esta cuantía. Según explica Bloomberg, el usuario, de Massachusetts (EE UU), pensó inicialmente que el banco se daría cuenta del erro, pero no fue así, así que decidió ponerse en contacto con su gestor para descubrir de dónde provenía esta gigantesca cantidad de dinero que aparecía tanto en los extractos de su cuenta en la web del banco como en la aplicación del móvil.

El banco ya ha solucionado el error y asegura que en realidad, estos más de 2.000 millones nunca estuvieron en la cuenta del cliente. "Fue un error de visualización y nada más", asegura a Bloomberg Bill Haldin, portavoz de la empresa. No obstante, no es la primera vez que Bank of America se enfrenta a un fallo de este tipo: a principios de mes, la entidad tuvo ciertos problemas de visualización que hicieron que las consultas de los clientes realizadas en la web o en la app móvil mostraran saldos incorrectos. Aunque entonces, los errores no fueron en beneficios de estos, ya que sus cuentas mostraban que no quedaba un solo dólar en ellas.

En ambos casos, los fallos se han solucionado fácilmente, a diferencia de la batalla legal a la que se enfrenta Citigroup tras realizar también una transferencia accidental hace unos días, en este caso a un grupo de fondos de inversión. El banco, agente administrativo de la firma de cosméticos Revlon, transfirió por un "error operacional" 900 millones de dólares (750 millones de euros) a las cuentas de los acreedores de la firma, dentro de una agria batalla entre éstos y la empresa por la reestructuración de la deuda.

Aunque algunos de los fondos ya han devuelto el dinero que recibieron, otros como Brigade se niegan y argumentan queque la operación corresponde con la amortización del préstamo. No obstante, el banco indica que solo quería abonar los intereses pero transfirió cantidades 100 veces mayores..

Todo ello ha dado lugar a una batalla judicial y a contactos con los supervisores. El banco ha comenzado a informar a la Oficina del Contralor de la Moneda y la Reserva Federal sobre cómo pudo cometer tal equivocación, según personas familiarizadas con el asunto. Asimismo, Citigruip impuso una demanda este lunes a Brigade Capital Management, en la que, no obstante, no explica la razón del error cometido.