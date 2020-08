Instagram ha comenzado a implementar una nueva función que te hará permanecer más tiempo en su plataforma

Instagram ha comenzado a implementar una nueva función en su plataforma llamada “publicaciones sugeridas”. Es esencialmente un nuevo lugar para mostrar anuncios en la aplicación al final de tu feed. Anteriormente, la aplicación simplemente mostraba un aviso de "Estás al día" cuando llegabas al final de tu feed y ahora, comenzará a mostrar publicaciones sugeridas debajo del aviso.

Instagram ha cambiado su estrategia

La función "Estás al día" se introdujo para ayudar a los usuarios a controlar el exceso de tiempo en la plataforma informándoles claramente que habían visto todas las publicaciones recientes de las cuentas que siguen. Instagram, así como su empresa matriz Facebook, también introdujo herramientas para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de su uso de las redes sociales.

Las publicaciones sugeridas de Instagram se mostrarán debajo del aviso claramente visible "Estas al día", asegurándose de que el usuario sepa lo que está viendo. Estas sugerencias se basarán en el comportamiento del usuario, como sus publicaciones guardadas o “me gustas”, e incluso en base a las publicaciones de las cuentas que siguen.

Instagram

Puedes elegir que publicaciones no te interesan

Al igual que con cualquier anuncio en Instagram, los usuarios pueden elegir dejar que Instagram sepa que no les gusta ninguna publicación sugerida en particular haciendo clic en botón en el iPhone o en Android por encima de la publicación y tocando "No me interesa". Los usuarios también verán un botón "Ver publicaciones más antiguas" si desean omitir las publicaciones sugeridas y ver publicaciones antiguas.

Las publicaciones sugeridas se implementarán globalmente para todos los usuarios de Instagram a través de una actualización.

TikTok, otra app que aprovecha su algoritmo para hacerse adictiva

Un rival principal, TikTok, ya ha sido criticado por ser demasiado adictivo, gracias a sus algoritmos avanzados que aprenden rápidamente qué tipo de contenido mantiene la atención de los usuarios y luego utiliza esa información para personalizar los feeds de los usuarios. Con su contenido de forma corta y su interfaz de disparo rápido, los usuarios de TikTok se pasan cada vez mayor tiempo en la aplicación. Los informes más recientes dicen que este número ha aumentado a 52 minutos por día, y otro encontró que los usuarios más jóvenes pueden estar gastando hasta 80 minutos por día en la aplicación.