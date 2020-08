Porsche va a por Tesla con su nuevo elétrico, de 0 a 200 Km/h en 9,6 segundos

El Porsche Taycan ha sido todo un éxito. Porsche ha acertado con su primer coche eléctrico de producción en serie. Porsche ha alcanzado su objetivo con su primer coche eléctrico producido en serie. Un modelo que está listo para actualizar su primer borrador. Las configuraciones ligeras pero interesantes aparecerán en escena antes de finales de 2020 y traerán muchas buenas noticias.

La empresa de Stuttgart ha decidido mejorar el rendimiento de sus vehículos eléctricos, mejorar las capacidades técnicas y aumentar el número de opciones de personalización. El nuevo Porsche Taycan 2021 se lanzará en octubre.

Mejoras estéticas con mayor personalización

Partiendo de la parte estética, cabe destacar que debido a la elección de 7 nuevos colores de pintura exterior, el nuevo Taycan 2021 mostrará un mayor grado de personalización: caoba metalizado, rosa suave metalizado, cereza metalizado, beige marrón metalizado, Tiza, azul neptuno y gris hielo metálico. Además, el paquete Carbon Sport Design se puede equipar para todas las versiones. Embalaje que contiene detalles de fibra de carbono.

Porsche Taycan interior Porsche

Por otro lado, vendrá incorporado de serie el sistema de radio digital. Además, los Podcasts de Apple ahora se pueden seleccionar como una fuente separada en el propio sistema multimedia. Porsche también señaló que ha mejorado el equipamiento de serie que incluirá mejoras de conectividad. En sus extras, se han seleccionado una pantalla Head-Up Display (HUD) y un cargador de corriente alterna (CA) de 22 kW.

Mejoras de carga del Porsche Taycan 2021

Varias mejoras en el nuevo Taycan 2021 incluyen la capacidad de proteger la batería durante la carga. Se ha agregado una nueva función para limitar la capacidad máxima de carga a alrededor de 200 kW para cuando los usuarios decidan tomar descansos más largos. De esta forma, se puede prolongar la vida útil de la batería. El conductor puede elegir su opción favorita que se mostrará en la pantalla central. Sin embargo, en en las estaciones de alta potencia de 800 voltios, la capacidad de carga total seguirá contando con 270 kW.

Otras funciones adicionales relacionadas con el proceso de carga de la batería será la opción de poder combinar la aplicación Mobile Charger Connect y el sistema de gestión de energía Home Energy Manager. Estas características incluyen el llamado "Power Guard", que ahora puede prevenir la sobrecarga eléctrica en el hogar, en el hogar y combinar el proceso de energía de producción doméstica, como la solar. El sistema puede consumir solo energía solar que no se emplea para el hogar.

Por otro lado, tener un sistema sistema Plug & Charge ayudará a simplificar el proceso de carga, con solo enchufar el cable de carga para iniciar el proceso. La estación de carga puede identificar automáticamente el vehículo conectado. El pago se realiza automáticamente. Este servicio ya está disponible en muchos países / regiones europeas, y España se incorporará a principios de 2021.

Porsche Taycan 2021 Porsche

De 0 a 200 Km/h en 9,6 segundos

Otra característica nueva incluida en el Taycan es el sistema "Smartlift". Vendrá de serie con suspensión neumática adaptativa. Permite programar para que el Taycan se levante automáticamente en ciertas áreas de tráfico, como los obstáculos de reducción de velocidad de la ciudad o las entradas a los garajes. Esta característica también le permite cambiar activamente la altura del vehículo en la carretera para lograr un equilibrio perfecto entre eficiencia y comodidad de conducción.

Porsche también ha mejorado el rendimiento del Taycan. Concretamente, se ha mejorado el valor de aceleración del Taycan Turbo S. Después de iniciar la función de control de lanzamiento, podrás acelerar de 0 a 200 km / h en 9,6 segundos. En comparación con la marca anterior, esta es una reducción de 0,2 segundos.

Funciones extras en el Porsche Taycan

Gracias a las actualizaciones flexibles después de la compra del Taycan, es posible montar diferentes sistemas de asistencia y confort en el momento que se desee. Se trata de actualizaciones online e inalámbricas y, por lo tanto, no es necesario acudir a un taller para poder incorporar las nuevas funciones. Algunas de estas opciones extra que se pueden activar de manera remota son los asistentes Power Steering Plus, Active Lane Keep Assist y Porsche InnoDrive.

