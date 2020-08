Un español en ‘One Young World’. Ranking mundial con los 15 mejores emprendedores

Antonio Espinosa, CEO de Auara, ha sido elegido como uno de los 15 mejores jóvenes emprendedores del mundo, dentro del ranking elaborado por One Young World, organización que reconoce la labor de emprendedores menores de 35 años. Una propuesta que trata de ensalzar a las actividades que ejercen un impacto positivo a nivel global e inspiran a otros jóvenes.

Antonio Espinosa es el primer español seleccionado en las dos ediciones del Premio One Young World Entrepreneur of the Year 2020. Se le ha seleccionado al reconocer la labor que está realizando por Auara, dedicada a comercializar agua mineral y otras bebidas y destina el 100% de sus dividendos a facilitar el acceso a agua potable en países en vías de desarrollo.

Provee de agua potable en 17 países

La empresa de Espinosa tiene solo cuatro años de vida, pero ya ha desarrollado 81 proyectos para proveer de agua y saneamiento a comunidades de 17 países de todo el mundo. La compañía, además, ha generado 56 millones de litros de agua potable que han cambiado la vida de más de 49.800 personas.

Su CEO ha asegurado tras conocer la noticia, sentirse “muy honrado” por formar parte de la selección de emprendedores. “Esto me da aún más fuerzas para hacer crecer este gran proyecto que es Aurara”, admite. A su vez considera que a través de ese proyecto se ha conseguido “sacar lo mejor de todas las personas que formamos el equipo, porque no hay nada tan gratificante y tan transformador como ser consciente de que puede mejorar la vida de otras personas”, añade.

Impulsor de una iniciativa para buscar líderes

Espinosa es también impulsor de Equipo País, iniciativa colaborativa para identificar a los mejores líderes y gestores de la sociedad civil española y poner su talento a disposición de las administraciones públicas para buscar soluciones para la crisis provocada por la Covid-19.

Dicha iniciativa colaborativa es independiente y ya ha logrado el apoyo de organizaciones civiles españolas de renombre. Hasta ahora se ha seleccionado a 130 personas con demostrada excelencia de gestión, capacidad de liderazgo y valores que contribuirán a construir el futuro del país.