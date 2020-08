Almudena Benedit: “La recuperación en uve es prácticamente un hecho”

Se incorporó a Julius Baer en 2017 y hoy dirige al equipo de la gestora, asesora a los clientes en sus estrategias de inversión y gestiona su patrimonio. Pese a la complicada situación, Almudena Benedit se muestra moderadamente optimista tanto con la recuperación económica como con los resultados empresariales de los próximos meses.

Con este panorama lleno de incertidumbres, ¿es momento de invertir?

La crisis que vivimos actualmente es atípica, ya que no se produce por un endurecimiento de las condiciones financieras como la anterior. Gracias a los rápidos estímulos de los bancos centrales y de los propios gobiernos, vemos que se está saliendo de forma mucho más rápida. Todavía es pronto, falta visibilidad, pero si atendemos a los datos sobre actividad económica, creemos la recuperación en uve es prácticamente un hecho. Lo estamos viendo en datos de actividad y en países como en China, donde están a niveles idénticos a los de antes de la crisis. En Corea las cifras de número de billetes de avión vendidos es similar a antes de la crisis, y justamente es el sector aéreo el que más ha sufrido esta crisis.

"Un rebrote no afectaría tan negativamente a la economía y a los mercados”

¿Esa recuperación será igual en todos los mercados?

Pensamos que la recuperación está ahí, aunque vamos a ver diferencias entre unos países y otros, ya que las respuestas han sido distinta. Los países anglosajones, Alemania y China han sido mucho mas rápidos y contundentes en las medidas que se han aprobado y, sin embargo, en otros países, como pueden ser los emergentes, apenas se ha hecho nada, y eso sí va a tener consecuencias. El riesgo en esos países en los que las medidas han sido muy contundentes es que se retiren los estímulos demasiado rápido. Dicho esto, para nosotros el contexto actual no es malo, seguimos pensando que es interesante invertir en el mercado porque vemos la recuperación y creemos que, en muchos casos, las valoraciones no reflejan totalmente esos mejores datos. Los resultados empresariales del segundo trimestre también nos están sorprendiendo positivamente, ya que quizás las previsiones eran muy negativas. Somos relativamente optimistas.

¿Qué composiciones de cartera están recomendando?

Geográficamente, seguimos sobreponderando Estados Unidos frente al resto del mundo, básicamente porque vemos que el crecimiento estructural es superior y va a continuar siéndolo, aunque a corto plazo tenemos un riesgo con el tema de las elecciones. Sectorialmente, seguimos favoreciendo tecnología, por el mismo motivo: vemos un crecimiento estructural mayor. En un momento en el que puede que el crecimiento no vaya a ser tan exponencial como hemos vivido en otras épocas, estar en sectores que ofrecen valor añadido es interesante. Las valoraciones no han sufrido, incluso vemos muchos valores en máximos, pero todavía pueden seguir comportándose bien. Por otro lado, seguimos ponderando sectores cíclicos por esa mejora que vemos en la actividad, confiando que, en algún momento, los tipos empiecen a subir. Puede ser un buen momento para empezar a mirar, con cautela y siendo muy selectivos, en el financiero. Nos gusta también la salud y, en un sentido amplio, la biotecnología que, probablemente, va a tener un crecimiento superior con la pandemia. ¿Y en cuanto a emergentes?Estamos muy positivos con China, aunque ya no es un país realmente emergente. A pesar del riesgo por la guerra comercial, incluso por la ley de seguridad que se ha aprobado en Hong Kong, seguimos pensando que China todavía tiene mucho potencial. No estamos tan positivos con el resto de países emergentes. De hecho, en Brasil hemos bajado nuestra recomendación.

Dentro de Europa, ¿hay algún mercado que les guste más? ¿Cómo ven el español?

Europa ha sido la gran sorpresa, sobre todo por el plan de recuperación que, finalmente, se ha conseguido aprobar. Lo valoramos muy positivamente y lo estamos viendo reflejado en la fortaleza del euro en las últimas semanas. Quizás sea el primer paso para una unión fiscal, algo que hace años era impensable. El problema es que Europa tiene poca representación en el sector tecnológico, que va a ser uno de los que más crecimiento va a tener en los próximos años. Dentro del continente, Alemania va a ser el país que más se va a aprovechar de la situación actual. Han sido muy rápidos y muy activos a la hora de aprobar medidas adicionales y realmente hemos visto un cambio muy importante en la política alemana que, sin duda, va a ayudar a que la recuperación sea más rápida. Respecto a España, somos algo más cautos. Primero, porque depende mucho del sector turismo, que está siendo una de las industrias más castigadas por esta pandemia, y, aunque el plan de recuperación de la UE es muy positivo para ella, partimos de una situación claramente menos favorable. En los próximos trimestres España todavía va a sufrir en desempleo, en déficit…

"No vemos un riesgo alarmante en un posible cambio de gobierno en Estados Unidos"

¿Cuáles son los riesgos de cara al otoño?

Los dos más comentados, y probablemente los más reales son, por un lado, los rebrotes, que en otoño podrían ser más duros, aunque nosotros les quitamos cierta importancia porque pensamos que los gobiernos no van a volver a cerrar las economías. Estamos mejor preparados. No creemos que el impacto de un posible rebrote grave en otoño vaya a afectar tan negativamente a la economía y a los mercados. El segundo riesgo es el posible cambio de gobierno en Estados Unidos, si es que hay elecciones en noviembre. Las encuestas parecen indicar que Biden puede ganar y se habla de casi duplicar el salario mínimo. Eso sin duda va a tener un impacto importante en los márgenes de las compañías, y también positivo en el consumo. Pero tampoco vemos un riesgo alarmante en el caso de que haya un cambio de gobierno, incluso ya estaría descontado.