Xiaomi lanza una mirilla que controlarás con el móvil por solo 20 euros

En los últimos años han proliferado este tipo de dispositivos que podemos instalar en las puertas de nuestras casas y que nos permiten ver a todos los que se acercan a ella. Desde vecinos curiosos que quieren husmear a ver qué se cuece en nuestro hogar, hasta desconocidos que no adivinamos por qué tanto interés en lo que ocurre de puertas hacia dentro.

El caso es que estos timbres conectados están permitiendo a muchos propietarios de viviendas mejorar su seguridad a un precio realmente económico, y recibir alertas de inmediato, justo en el momento en el que se produce algún tipo de intento de acceso no deseado. Así que el hecho de que Xiaomi haya vuelto a poner sus ojos en ese sector, es para celebrarlo.

La mirilla inteligente desde el móvil

Esta Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell es un pequeño dispositivo que no solo incorpora una cámara, sino que hará las veces de timbre y mirilla exterior, para que sepamos cuándo alguien ha llegado. De esta manera, recibiremos un aviso en la pantalla de nuestro móvil y podremos ver en tiempo real quién está al otro lado de la puerta y contestar, estemos o no dentro. Incluso ahora en vacaciones, son una buena forma de hacer como que no nos hemos ido, hablando con la otra persona como si fuera un telefonillo normal.

Xiaomi Zero C3 Smart Video Doorbell.

Este modelo cuenta con una calidad de imagen HD, es decir, 720p y es capaz de ver en condiciones de muy poca luz (por no decir ninguna) gracias a sus sensores de infrarrojos. Eso sí, el conjunto completo está formado por esta mirilla/timbre inteligente y un pequeño altavoz que nos permitirá escuchar las llamadas sin necesidad de usar el smartphone.

El sistema cuenta con otra ventaja y es que para su instalación no se recurren a tornillos ni elementos que queden a la vista por lo que será complicado que los amigos de lo ajeno puedan llevárselo. En el vídeo que tenéis justo encima, podéis ver un ejemplo (ejem) de esa filosofía con la que han intentado desarrollar los chinos este Zero C3 Smart Video Doorbell.

La cámara cubre un ángulo total de 72º y su batería, según el fabricante, nos podrá durar meses. Como siempre, dependerá del uso que le demos y si la configuramos para que detecte todos los movimientos que se produzcan delante de la cámara, o solo unos pocos que son los que realmente pueden suponer una amenaza para la integridad de nuestro hogar.

Tenéis disponible este Zero C3 Smart Vieo Doorbell en dos configuraciones: una más básica solo con la mirilla inteligente, que os costará (al cambio) apenas 20 euros, y otra que va acompañada de un altavoz, un timbre, que subirá su precio hasta los 25.