Las rebajas no salvan al textil de su peor mes de julio: las ventas cayeron un 22,5%

El sector textil continuó en julio con la profunda pérdida de negocio que acumula tras la crisis del coronavirus. Ni las rebajas de verano, en las que se confiaba como un estimulante, han podido revertir una tendencia negativa que empezó antes de la pandemia y que se ha agravado sobremanera a raíz de la misma. Si se suma el último trimestre de 2019, el textil acumula 10 meses consecutivos de caídas de ventas interanuales.

En julio cayeron un 22,5%, según los datos hechos públicos por la patronal del sector Acotex. Es una caída algo menor a la vista en junio, cuando el retroceso fue del 26%, y también es la más reducida de los últimos cinco meses. Sin embargo es un dato muy negativo teniendo en cuenta el periodo de rebajas y que los operadores debían dar salida al stock que no se vendió durante los meses de confinamiento. También hay que tener en cuenta que en julio ya no había estado de alarma ni limitaciones en la apertura de los establecimientos. "Las rebajas de verano no han sido buenas y este año se han observado estrategias distintas: por un lado, algunos comercios han realizado descuentos agresivos y otros, con la intención de aguantar la campaña de primavera-verano hasta el mes de octubre, han sido más contenidos en los descuento", analizan desde Acotex.

El acumulado de los siete primeros meses del año se salda con una caída del 43,1% de las ventas. Desde la patronal calculan que el 15% de los establecimientos no han reabierto sus puertas pese al fin de las restricciones.

“Con este descenso tan importante de ventas no nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la Seguridad Social. Es necesario la condonación de los mismos y la reducción del IVA para incentivar el consumo”, afirma en un comunicado el presidente de Acotex Eduardo Zamácola, que insiste en se aprueben medidas para el pago de los alquileres, una de las reivindicaciones que el sector viene realizando desde el inicio de la crisis, y que se extiendan los ERTE hasta el final del año.