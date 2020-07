Si vas a crear una película en Google Fotos espérate, la 'app' tiene un error, ¿o no?

Antes de que llegaran los smartphones con sus pantallas táctiles y cámaras cada vez más profesionales, los vídeos en vertical eran una evidencia de torpeza por parte de la persona que manejaba la videocámara, y, por lo tanto, algo que nos sacaba a todos una sonrisa. Ahora bien, de un tiempo a esta parte son infinidad los usuarios que recurren a este formato que es tan aceptado como cualquier otro.

También es cierto que una cosa es que por libertad creativa recurramos a estos vídeos verticales, y otra que una app como Google Fotos no entienda otra manera de crear películas de nuestros recuerdos, aunque los archivos de origen estén todos capturados en horizontal. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, que sin una razón aparente, los de Mountain View no permiten que esas películas podamos crearlas con un encuadre landscape.

¿Es un error?, Google no piensa igual

Es evidente que parece un error de la aplicación, que a esta hora solo es capaz de crear vídeos con bandas negras tanto arriba como abajo en aquellos vídeos que seleccionamos y que están capturados en horizontal. Podéis verlo en las pantallas adjuntas que tenéis justo debajo, cómo la herramienta de Google Fotos no pregunta ni dice nada, solo aplica el tamaño de pantalla vertical del smartphone al resultado de lo que va a crear.

Google Fotos y los vídeos en vertical.

Esta función es una de las más utilizadas en estas fechas por los usuarios, que aprovechan para elegir las fotos y vídeos del veraneo y juntarlos todos en una pieza que más tarde pueden compartir con familiares y amigos. Así que si tienes planes de preparar alguno, espera a ver si arreglan este desaguisado que dolerá especialmente a los amantes de los buenos encuadres y las cosas grabadas como deben.

De todas formas, ha sido en redes sociales y foros de internet donde los usuarios han dado la voz de alarma en lo que parece una función que Google ha querido dejar así, adrede, sin ofrecer alternativas a los usuarios. Según los de Mountain View, no se trata de un error y desde hace ya algunas versiones, esta creación de películas está bloqueada para evitar el formato horizontal. Algo que no es muy entendible cuando ambas orientaciones de pantalla están tan extendidas como para no ser necesario recortar posibilidades de elección a los usuarios.

Esperemos que el revuelo que se está levantando ayude a que Google recapacite e incorpore la orientación horizontal a esta función de crear nuevos vídeos porque, tal y como está ahora mismo, para muchos usuarios se trata de una herramienta inútil.