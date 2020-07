Bankia deja la puerta abierta a una fusión en los próximos meses

Por primera vez desde hace tiempo que Bankia, y más en concreto su consejero delegado, José Sevilla, ha dejado la puerta abierta a una posible fusión motivada por la pérdida de rentabilidad por la crisis económica derivada del coronavirus en toda la banca.

Es cierto que Sevilla ha comentado que Bankia ha sido la única entidad financiera que llevó a cabo una fusión en 2019, con la absorción de BMN, también con el Estado como mayor accionista. El Estado cuenta con una participación superior al 60% en el capital de Bankia.

El consejero delegado de la entidad ha explicado que las operaciones corporativas son positivas si tienen sentido industrial y financiero, para añadir que en la actualidad "hay ciertos incentivos para las fusiones. Lo veremos en los próximos meses. Caldo de fusiones hay". "En el contexto actual creo que tenemos que ver nuestra situación relativa en el mercado y, en función de eso, en la medida que haya opciones o no, tomaremos las decisiones correspondientes", ha añadido.

En este sentido, se refirió al mensaje lanzado hace unos días por el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que señaló que se iban a anunciar fusiones en las próximas semanas o meses, y a la guía que ha lanzado el BCE suavizando los requerimientos de capital para abordar una operación corporativa.

"Nosotros somos favorables a las fusiones, porque bien hechas crean valor. Con tipos negativos tienen aun más sentido. Pese a ello, no voy a comentar nada de posibles fusiones en Bankia porque no hay nada en la mesa", ha comentado.

Sevilla ha remarcado que el objetivo de la entidad sigue siendo aumentar los niveles de rentabilidad en solitario, tal y como consta en su plan estratégico. En este sentido, confía en la capacidad de Bankia para ser rentable en un contexto en el que ya están "acostumbrados y acomodados" a trabajar.

Sevilla, no obstante, dejó la respuesta para el Estado, el principal accionista de Bankia.

El número dos de Bankia ha descartado que el banco entre en pérdidas a finales del presente ejercicio, pese a que la entidad abordará en el segundo semestre provisiones similares a las llevadas a cabo entre enero a junio, unos 310 millones de euros. "Nos parece que repetir saneamientos es conservador", ha subrayado. El banco cerró el semestre con un beneficio de 142 millones, con una caída del 64% sobre el año anterior.

Pese a todo, el banco espera un segundo semestre bueno, con recuperación del margen de intereses y de las comisiones.

Sobre la decisión del BCE de ampliar la recomendación para que los bancos europeos no paguen dividendo aseguró que no espera que la extensión se alargue a 2021. Además, no renuncian a abonar un dividendo extraordinario de 2.500 millones, aunque no sea este año.