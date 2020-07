Eva Olavarrieta: “Embajadores internos van a difundir la nueva imagen de Altadis”

Una empresa quiere renovar su imagen, hacerla más atractiva interna y externamente. Para ello no recurre a las técnicas habituales ni busca profesionales que realicen campañas fuera de sus oficinas. Esto ha ocurrido en la compañía tabaquera Altadis, donde han nombrado embajadores de la empresa a miembros de la propia plantilla.

A su directora de recursos humanos, Eva Olavarrieta, se le nota orgullosa cuando explica la iniciativa y sus posibilidades. “Es que ha habido entusiasmo por el proyecto entre los empleados y la participación ha sido grande. Eso es lo que más nos enorgullece”, asegura esta licenciada en Derecho que lleva 18 meses al frente de la dirección de recursos humanos de la compañía y que procede del sector retail.

¿Qué son y qué cometido tienen los embajadores de Altadis?

Son trabajadores de la empresa que, voluntariamente, van a realizar una labor representativa para compartir y extender la imagen de una compañía moderna, con una plantilla muy diversa desde todos los puntos de vista. Altadis es ahora mismo una sociedad renovada y queremos transmitir la idea de que es un buen sitio para trabajar. Les llamamos embajadores porque hemos querido extrapolar a una empresa privada lo que significa ser embajador de un país: profesionales que lo representan, que lo impulsan y venden fuera, a veces hasta en situaciones críticas, y que tienen influencia.

¿A quién y cómo se ha elegido para esta labor?

Cuando lanzamos la iniciativa, se presentaron voluntarios 40 empleados. Entre ese grupo de 40 elegimos a ocho. El proceso de selección terminó hace unas dos semanas. Hemos pretendido que estén representadas todas las áreas de negocio de Altadis, todas las opiniones y que haya paridad. Los embajadores son personas que tienen criterio, influencia, entusiasmo y ganas de representar a la empresa. Esto último es muy importante, porque su actividad como embajadores no está remunerada y se suma a su trabajo habitual en la compañía.

¿Y cómo representan a la empresa estos embajadores?

Van a trabajar en varios ámbitos. Intervendrán en todo tipo de foros y eventos externos, como presentaciones, charlas, entregas de premios, etcétera. En estos acontecimientos, además, van a sustituir a los representantes de recursos humanos que venían siendo los portavoces la mayor parte de las veces. A partir de ahora, serán ellos quienes transmitan la experiencia de trabajar en Altadis. Asimismo, actuarán activamente en las redes sociales, en las que, sobre todo, ofrecerán ideas para atraer personal, para que profesionales ajenos a la compañía se interesen por trabajar en ella. Y a nivel interno, además de intervenir en la intranet de Altadis, participarán en actividades con los empleados. Una de las que vamos a poner en marcha, por ejemplo, se llama café con el embajador y con esta iniciativa se pretende que los trabajadores interactúen y conozcan, con testimonios directos y que provienen desde dentro, la realidad de la empresa.

¿Realizarán también labores comerciales? ¿Serán los nuevos comerciales de la empresa?

No, esa no es la idea. Su labor es de carácter representativo, no comercial. No van a vender producto, van a vender una buena imagen de la compañía. Lo que pretendemos es que esta salga fortificada, tanto dentro como fuera de ella. Igualmente, nos mueve atraer talento exterior por otros cauces distintos a los tradicionales y más atractivos.

¿Cómo surgió esta idea? ¿Son pioneros en Altadis?

Surgió porque nos planteamos una estrategia de marca empleadora o employeer branding. Como cualquier empresa, Altadis quiere que la imagen que transmite se ajuste a la realidad, no a la idea preconcebida que se puede tener de la misma. La iniciativa nace porque queremos cambiar la imagen hacia lo que somos y hacia lo que representa trabajar aquí. Ya he comentado que otro de los objetivos principales es atraer talento, que a los profesionales les apetezca venir a trabajar a Altadis. Y en cuanto a si somos pioneros, probablemente esta idea o alguna parecida exista ya en otras empresas, pero lo que sí puedo decir es que la iniciativa de los embajadores es nuestra, nació aquí por sí sola, sin fijarnos en otras semejantes que puedan estar funcionando en otras partes.

Si tienen éxito, ¿emprenderán iniciativas similares con personas de la plantilla?

De momento vamos a ir paso a paso. Este es un proyecto a largo plazo y tenemos que ver hasta dónde nos lleva. Además, es muy reciente. El proceso de selección finalizó hace 15 días y acabamos de lanzar la iniciativa públicamente. Todo en este mes de julio. Lo importante, ya digo, es que nuestra imagen salga fortalecida y que la plantilla continúe confiando en la idea.

¿Destaca algún otro proyecto que haya puesto en marcha su departamento últimamente, además del nombramiento de embajadores?

Hace dos años, con ocasión del cambio físico de las oficinas de Altadis, instauramos la política del teletrabajo. En esto nos adelantamos a lo que vendría después debido a la pandemia de coronavirus y el resultado fue que esta nos pilló muy preparados y no tuvimos que improvisar. También implantamos el trabajo sin papel, para luchar a favor del medio ambiente. Otra de las medidas que empezamos a aplicar es la llamada sitio libre, es decir, que el trabajador no tiene un lugar físico asignado para él sino que cada día ocupa uno distinto. En estos momentos, en la dirección de recursos humanos estamos trabajando en otro proyecto que se denomina Happy Imperial Experience y que consiste en que los empleados destaquen su experiencia y su diversidad.

La iniciativa de crear un cuerpo de embajadores en el seno de la empresa cuenta con la colaboración del proyecto Recruiting Erasmus, que conecta a las empresas que se han adherido al mismo con estudiantes internacionales. Otras sociedades del grupo Imperial Brands en España, como Imperial Tobacco España y Blu, dedicada a la actividad del vapeo, participan de la idea de los embajadores. Altadis la ha implantado, igualmente, en su filial de Portugal.